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शामली में बीच सड़क पर महिला से मारपीट; अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )