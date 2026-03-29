शामली में बीच सड़क पर महिला से मारपीट; अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR
कैराना कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 4:17 PM IST
शामली : जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में बीते बुधवार को बीच सड़क पर एक महिला को पीटने का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक ने महिला को बीच सड़क पर पटक दिया और गला दबाने का प्रयास किया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
पीड़िता ने आरोपी युवक पर अश्लील फोटो से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
घटना कैराना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की बताई जा रही है. पीड़िता ने आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि बीते बुधवार (25 मार्च) को वह बाजार खरीदारी करने के लिए आ रही थी, तभी इंतजार नाम का युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की.
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की. महिला का आरोप है कि आरोपी पहले से ही उस पर बुरी नजर रखता है. आरोपी युवक उसके अश्लील फोटो से उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है. महिला के साथ मारपीट करने की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
कैराना कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि एक महिला द्वारा एक युवक पर छेड़छाड़ करने और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.
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