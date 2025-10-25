कानपुर में किशोरी से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल; निकाहनामा पर जबरन कराए हस्ताक्षर, FIR दर्ज
महाराजपुर थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं.
कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक ने दुष्कर्म के बाद तेजाब डालने की धमकी दी, साथ ही जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर करा लिया. पीड़िता ने महाराजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
पुलिस मामले की कर रही जांच : इस मामले में महाराजपुर थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि, पीड़िता के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं. पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है. पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप : तहरीर के मुताबिक, एक गांव निवासी किशोरी (17) का आरोप है कि पिछले डेढ़ साल से गांव का ही रहने वाला एक युवक (25) उसे डरा धमकाकर शारीरिक शोषण कर रहा है. आरोप है कि युवक ने उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए हैं. आरोप है कि युवक उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा.
पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत : आरोप है कि युवक ने जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर भी करा लिए. अब वह किशोरी पर साथ रहने का दबाव बना रहा है. आरोप है कि युवक उसे लगातार धमकी दे रहा है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के परिजनों से शिकायत की तो वह भी मारपीट पर आ गए. जिसके बाद किशोरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
