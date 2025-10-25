ETV Bharat / state

कानपुर में किशोरी से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल; निकाहनामा पर जबरन कराए हस्ताक्षर, FIR दर्ज

महाराजपुर थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं.

महाराजपुर थाना
महाराजपुर थाना (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 10:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक ने दुष्कर्म के बाद तेजाब डालने की धमकी दी, साथ ही जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर करा लिया. पीड़िता ने महाराजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस मामले की कर रही जांच : इस मामले में महाराजपुर थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि, पीड़िता के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं. पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है. पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप : तहरीर के मुताबिक, एक गांव निवासी किशोरी (17) का आरोप है कि पिछले डेढ़ साल से गांव का ही रहने वाला एक युवक (25) उसे डरा धमकाकर शारीरिक शोषण कर रहा है. आरोप है कि युवक ने उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए हैं. आरोप है कि युवक उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा.

पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत : आरोप है कि युवक ने जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर भी करा लिए. अब वह किशोरी पर साथ रहने का दबाव बना रहा है. आरोप है कि युवक उसे लगातार धमकी दे रहा है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के परिजनों से शिकायत की तो वह भी मारपीट पर आ गए. जिसके बाद किशोरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.



यह भी पढ़ें : लखनऊ में इंस्टाग्राम पर दोस्ती, होटल में दुष्कर्म; युवक ने 12वीं की छात्रा को बनाया शिकार

TAGGED:

KANPUR NEWS
TEENAGE GIRL RAPED IN KANPUR
KANPUR POLICE
KANPUR LATEST NEWS
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.