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कोर्ट मैरिज से खफा ससुर ने सो रहे दामाद पर किया चाकू से जानलेवा हमला, जीआरपी ने दबोचा

ऋषिकेश: योग नगरी रेलवे स्टेशन पर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां अपनी बेटी की कोर्ट मैरिज से नाराज एक ससुर ने सो रहे दामाद पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी के साथ मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सतर्क जीआरपी जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. घायल को तत्काल उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, घायल 25 वर्षीय युवक निवासी पहाड़गंज, अमेठी (उत्तर प्रदेश), अपनी पत्नी, सास और ससुर के साथ कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस से रात करीब दो बजे योग नगरी रेलवे स्टेशन पहुंचा था. ट्रेन से उतरने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-2 पर सो गए. आरोप है कि इसी दौरान युवक के ससुर निवासी अमेठी, ने पहले से जेब में रखे चाकू को निकालकर सो रहे दामाद पर अचानक हमला कर दिया. आरोपी ने युवक के सिर और हाथ पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया.