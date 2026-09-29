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छात्रा से दुष्कर्म और मौत मामला: 5 दिन बाद भी आरोपी फरार, दो IAS-IPS अधिकारी कर रहे जांच

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

गुमला: जिले में 13 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट की घटना के पांच दिन बाद भी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है. अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पालकोट थाना में 25 सितंबर 2026 को एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि दुष्कर्म की पुष्टि हो सके. वहीं, परिजनों ने चार-पांच युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है.