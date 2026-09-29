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छात्रा से दुष्कर्म और मौत मामला: 5 दिन बाद भी आरोपी फरार, दो IAS-IPS अधिकारी कर रहे जांच

गुमला में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और मौत मामले में उच्चस्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाई गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएंगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 11:26 AM IST

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गुमला: जिले में 13 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट की घटना के पांच दिन बाद भी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है. अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पालकोट थाना में 25 सितंबर 2026 को एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि दुष्कर्म की पुष्टि हो सके. वहीं, परिजनों ने चार-पांच युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है.

जांच के लिए बनाई गई कमेटी

वहीं, राज्य सरकार ने इस मामले में दो सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाई है, जिसमें आईएएस नेहा अरोड़ा और आईपीएस सरोजनी लकड़ा शामिल हैं. कमेटी को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश है. गुमला डीसी अनिमेष कुमार और समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी के साथ टीम ने गांव, सदर अस्पताल और कोलेबिरा अस्पताल में पूछताछ की है. इस मामले पर गुमला एसपी हरीश बिन जमा ने कहा कि पूरे प्रकरण पर गंभीरता से जांच की जा रही है. इस कांड में शामिल अपराधियों को चिन्हित करने को लेकर सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच चल रही है.

घर के बाहर बेहोश हालत में मिली थी पीड़िता

गौरतलब है कि 24 सितंबर को छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. साथ ही छात्र के शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले थे. घटना के बाद उसे कोलेबिरा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया. इसके बाद परिजन उसे सिमडेगा के एक अस्पताल ले गए. जहां से रिम्स रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान 26 सितंबर को उसकी मौत हो गई. पीड़िता 24 सितंबर की रात घर के बाहर गंभीर और बेहोश हालत में मिली थी.

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