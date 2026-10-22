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कानपुर नकली सीमेंट मामले में मेरठ से आरोपी निशांत गिरफ्तार

कानपुर नकली सीमेंट मामले में मेरठ से आरोपी निशांत गिरफ्तार. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कानपुर के पनकी स्थित इस्पात नगर में एसीसी और अंबुजा जैसी दिग्गज कंपनियों के नाम पर चल रही नकली सीमेंट फैक्ट्री के मामले में पुलिस कमिश्नर और विजिलेंस टीम ने शिकंजा कस दिया है.

इस बड़े खेल में पुलिस ने मुख्य आरोपी निशांत मित्तल को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह में शामिल अन्य तीन वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू कर दिया है.

कानपुर नकली सीमेंट मामले में मेरठ से आरोपी निशांत गिरफ्तार. (ईटीवी भारत) पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए विजिलेंस और कंपनी की तकनीकी टीमों की मदद से गहन जांच कराई जा रही है. विजिलेंस और कंपनी की जांच के घेरे में अवैध कारोबार मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि, इस पूरे प्रकरण में एसीसी कंपनी की बिजनेस और इंजीनियरिंग टीम के साथ-साथ विजिलेंस विंग को भी शामिल किया गया है. कानपुर नकली सीमेंट मामले में मेरठ से आरोपी निशांत गिरफ्तार. (ईटीवी भारत) पुलिस यह जांच कर रही है कि नकली सीमेंट तैयार करने में किन घटिया सामग्रियों और राख का इस्तेमाल किया जा रहा था. कंपनी की तकनीकी टीम पुलिस को इस बात की पूरी रिपोर्ट देगी कि असली और नकली सीमेंट के नमूनों में क्या अंतर है, ताकि कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें. स्क्रैप और डैमेज सीमेंट से तैयार होती थी सीमेंट की नई बोरियां जॉइंट पुलिस कमिश्नर अपराध और मुख्यालय संकल्प शर्मा ने आरोपी निशांत की गिरफ्तारी और इस पूरे मामले को लेकर बताया कि,आरोपी बड़ी कंपनियों की एक्सपायर्ड, रिजेक्टेड या किसी कारण से खराब हुई सीमेंट को कौड़ियों के भाव स्क्रैप के रेट पर खरीदते थे. इसके बाद इस्पात नगर स्थित वेयरहाउस में इस पुरानी और बेकार हो चुकी सीमेंट की नई पैकेजिंग करके इसे ब्रांडेड सीमेंट के नाम पर महंगे दामों में बाजार में खपाया जाता था. कानपुर नकली सीमेंट मामले में मेरठ से आरोपी निशांत गिरफ्तार. (ईटीवी भारत)