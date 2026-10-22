कानपुर नकली सीमेंट मामले में मेरठ से आरोपी निशांत गिरफ्तार
कानपुर नकली सीमेंट मामले में विजिलेंस और कंपनी की जांच के घेरे में अवैध कारोबारी. इन आरोपियों को शिकंजे में लाने के लिए पुलिस जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:10 AM IST
कानपुर: कानपुर के पनकी स्थित इस्पात नगर में एसीसी और अंबुजा जैसी दिग्गज कंपनियों के नाम पर चल रही नकली सीमेंट फैक्ट्री के मामले में पुलिस कमिश्नर और विजिलेंस टीम ने शिकंजा कस दिया है.
इस बड़े खेल में पुलिस ने मुख्य आरोपी निशांत मित्तल को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह में शामिल अन्य तीन वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू कर दिया है.
पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए विजिलेंस और कंपनी की तकनीकी टीमों की मदद से गहन जांच कराई जा रही है.
विजिलेंस और कंपनी की जांच के घेरे में अवैध कारोबार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि, इस पूरे प्रकरण में एसीसी कंपनी की बिजनेस और इंजीनियरिंग टीम के साथ-साथ विजिलेंस विंग को भी शामिल किया गया है.
पुलिस यह जांच कर रही है कि नकली सीमेंट तैयार करने में किन घटिया सामग्रियों और राख का इस्तेमाल किया जा रहा था. कंपनी की तकनीकी टीम पुलिस को इस बात की पूरी रिपोर्ट देगी कि असली और नकली सीमेंट के नमूनों में क्या अंतर है, ताकि कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें.
स्क्रैप और डैमेज सीमेंट से तैयार होती थी सीमेंट की नई बोरियां
जॉइंट पुलिस कमिश्नर अपराध और मुख्यालय संकल्प शर्मा ने आरोपी निशांत की गिरफ्तारी और इस पूरे मामले को लेकर बताया कि,आरोपी बड़ी कंपनियों की एक्सपायर्ड, रिजेक्टेड या किसी कारण से खराब हुई सीमेंट को कौड़ियों के भाव स्क्रैप के रेट पर खरीदते थे.
इसके बाद इस्पात नगर स्थित वेयरहाउस में इस पुरानी और बेकार हो चुकी सीमेंट की नई पैकेजिंग करके इसे ब्रांडेड सीमेंट के नाम पर महंगे दामों में बाजार में खपाया जाता था.
इस मामले में पुलिस फैक्ट्री के मुंशी राहुल को जहां पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं आरोपी निशांत मित्तल को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को अदालत में पेश किया गया.जहां से उसे 1 लाख के निजी मुश्किल पर जमानत मिल गई है.
10 साल से चल रहा था खेल, अन्य आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पकड़ा गया आरोपी निशांत मित्तल एम.कॉम पास है और उसकी 'त्रिदेव एंटरप्राइजेज' के नाम से फर्म है, जो कई बड़ी सीमेंट कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर भी है.
आरोपी के पिता सुनील कुमार मित्तल पिछले कई सालों से इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं, जबकि निशांत पिछले 10 साल से इस धंधे को संभाल रहा था.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि निशांत डैमेज सीमेंट को 100 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खरीदता था और 15 से 20 रुपये के मुनाफे पर अपने सगे भाइयों नीरज और धीरज गुप्ता को बेचता था. इसके बाद इस्पात नगर के वेयरहाउस में मिलावट कर इसे नई बोरियों में पैक किया जाता था.
इस मामले में पुलिस ने अभी तक दो गिरफ्तारियां कर ली हैं, जबकि अन्य वांछित आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही है.
तीन अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीमें
पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पकड़ा गया आरोपी निशांत मित्तल अपनी फर्म 'त्रिदेव एंटरप्राइजेज' के जरिए इस धंधे में शामिल था. उसके पिता सुनील कुमार मित्तल और अन्य साझेदार इस गोरखधंधे को लंबे समय से चला रहे थे.
पुलिस अधिकारियों का कहना है, कि इस मामले में अभी तीन अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. जल्द ही सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी पर्दाफाश किया जाएगा.