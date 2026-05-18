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अक्षय गर्ग हत्याकांड का आरोपी मुश्ताक लड़ेगा उसी सीट से चुनाव, जिसकी हत्या से खाली हुई सीट

जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष की हत्या के बाद के बाद उनकी सीट खाली हुई, अब इस सीट से सोमवार को मुश्ताक ने नामांकन भर दिया है. जिसकी हत्या का आरोप मुश्ताक के स्तर पर है. उसी की मौत के बाद खाली सीट से मुश्ताक ने जैसे ही नामांकन भरा. लोगों में चर्चा शुरू हो गई, लोग राजनीति के इस स्तर की चर्चा करने लगे. तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.अक्षय गर्ग हत्याकांड के बाद पुलिस ने मुश्ताक को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अपनी जांच में बताया था कि मुश्ताक ने चुनावी रंजिश कारण अक्षय गर्ग की हत्या की है. पूर्व में मुश्ताक ने अक्षय गर्ग के विरुद्ध चुनाव लड़ा था. जिसमें वह हार गया था.

कोरबा : जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक से एक ऐसी सियासी घटना सामने आई, जिसने हर आम और खास को सोचने पर मजबूर के दिया. दरअसल 23 दिसंबर 2025 को भाजपा नेता और जनपद उपाध्यक्ष अक्षय गर्ग की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुश्ताक अहमद बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद है. मामला न्यायालय में विचाराधीन है. इस बीच प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बजा.

हथकड़ी में किया नामांकन

जनपद पंचायत सदस्य की सीट से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए मुस्ताक को बिलासपुर के सेंट्रल जेल से जनपद पंचायत पूरी तोड़ा के कार्यालय लाया गया था. मुश्ताक भारी पुलिस सुरक्षा के बीच, हाथों में हथकड़ी पहने पोड़ी उपरोड़ा जनपद कार्यालय पहुंचा और उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया. दरअसल किसी जुर्म की सजा नहीं दिए जाने तक आरोपी कोई भी चुनाव लड़ सकता है. आने वाले जून की 10 तारीख को इस सीट पर मतदान होंगे. हालांकि मुश्ताक जेल में ही निरुद्ध रहेगा. लेकिन उसके समर्थक उसके पक्ष में प्रचार कर सकते हैं. कोर्ट की विशेष अनुमति के बाद मुश्ताक को नामांकन के लिए लाया गया था.

क्या कहता है कानून ?

कानूनन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और दोष सिद्ध होने तक (जब तक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा न हो) कोई भी विचाराधीन कैदी चुनाव लड़ सकता है. हत्याकांड के पीछे की राजनीतिक रंजिश अब चुनावी मैदान में तब्दील हो चुकी है. आगामी 10 जून को मतदान होना है.

तीन पंचायत में 2700 मतदाता

वैसे तो जनपद पंचायत के उपचुनाव में किसी की ज्यादा दिलचस्पी नहीं है. लेकिन हत्या के आरोपी के चुनावी मैदान में उतरने से मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है. जिस जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र से मुश्ताक ने पर्चा भरा है. जहां से कभी अक्षय गर्ग निर्वाचित हुए थे. वहां बिंझरा, मल्दा और भांवर तीन पंचायतें मौजूद हैं. कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2700 है. इस जनपद क्षेत्र से कुल 19 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है.