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चोरी के आरोप से आहत होकर किया था किसान का मर्डर, ऐसे हुआ खुलासा

चोरी से आहत आरोपी ने किया था किसान का मर्डर ( Photo Credit: मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस )