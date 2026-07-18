चोरी के आरोप से आहत होकर किया था किसान का मर्डर, ऐसे हुआ खुलासा
घटना से कुछ दिनों पहले आरोपी ने मृतक किसान को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, बदनामी का था डर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 8:37 PM IST
कानपुर: महाराजपुर के 55 वर्षीय किसान हरिमोहन यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी के पास से आलाकत्ल भी बरामद कर लिया है.
डीसीपी सत्यजीत गुप्ता के अनुसार, कुछ दिनों पहले शहर के महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित हाथीगांव में एक किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने कार्यवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पुछताछ में आरोपी ने बताया कि बीते दिनों किसान हरिमोहन यादव को गांव की एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसने देखा था. मृतक को लगा कि आरोपी इस बात को गांव के लोगों से बता देगा.
इसलिए मृतक ने आरोपी धर्मेंद्र पर 900 रुपये चुराने का आरोप लगाकर गांव में उसकी बदनामी की, फिर उसके कुदाल समेत खेती से संबंधित औजार छीन लिए. इससे गुस्साए आरोपी धर्मेंद्र को जैसे ही मौका मिला, उसने किसान हरिमोहन यादव पर हथियार से हमला कर हत्या कर दी.
डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया की किसान की हत्या करने के बाद आरोपी धर्मेंद्र डर से अपने ससुराल भाग गया. हालांकि, जब उसके दोस्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी सच्चाई बता दी. इसके बाद पुलिस टीम आरोपी तक पहुंची तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. पूरे मामले की जानकारी मृत किसान के परिजनों को भी दे दी गई है.
आरोपी ने हत्या से पहले किसान के साथ जमकर शराब पी भी थी. आरोपी के पास से पुलिस टीम ने आलाकत्ल भी बरामद किया है.
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