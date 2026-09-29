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ASI के बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आजसू छात्र संघ से है जुड़ा

गिरिडीह के चर्चित हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है.

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मृतक की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 8:56 AM IST

3 Min Read
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गिरिडीह: डुमरी-गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बंदरकुप्पी के समीप पुलिस सहायक अवर निरीक्षक के बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी सतीश यादव (आजसू छात्र संघ का जिला उपाध्यक्ष) की गिरफ्तारी हो गई. गिरफ्तारी के बाद से पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है. पूछताछ में सतीश ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है. गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस ने की है.

बता दें कि गुरुवार (24 सितंबर) की रात को सहायक अवर निरीक्षक मुसाफिर सिंह यादव का पुत्र मुफ्फसिल थाना इलाके के राजेंद्र नगर निवासी ऋतिक यादव अपने साथियों के साथ बंदरकुप्पी मैगी पॉइंट गया था. जहां पर पीरटांड थाना इलाके के नावाडीह निवासी सतीश यादव भी पहुंचा. यहां दोनों के बीच कहासुनी हुई. इसके बाद सतीश यादव बराकर की तरफ चला गया. जबकि ऋतिक गिरिडीह तरफ आने लगा.

थोड़ी देर में सतीश अपने गुर्गो के साथ पहुंचा और मैगी पॉइंट पर आकर ऋतिक को खोजने लगा. पता चला कि ऋतिक आगे गया है. सतीश भी अपने गुर्गो के साथ आगे बढ़ा तो रास्ते में ही (बदगुन्दा मोड़ से पहले) ऋतिक और उसके साथी मिल गए, जो कार रोके हुए थे. यहीं पर ऋतिक के ऊपर हमला कर दिया गया. उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसने दम तोड़ दिया.

एसपी ने गठित की विशेष टीम

इस हत्याकांड के बाद सतीश फरार हो गया. फरार होने के बाद उसकी तलाश पुलिस कर रही थी. इस बीच पूरे कांड के अनुसंधान और हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी डॉ बिमल कुमार ने सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. टीम में मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन के साथ-साथ, अवर निरीक्षक विवेक माधुरी, एसपी द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के पदाधिकारी अवर निरीक्षक मणिकांत समेत अन्य पदाधिकारी टेक्निकल सेल के कर्मी को शामिल किया गया.

टीम घटना के बाद से ही छापेमारी और फरार अभियुक्तों की खोज में जुट गई. सबूत इकट्ठा किए गए और अततः कांड के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. बताया जाता है कि सतीश की गिरफ्तारी एसपी डॉ बिमल को मिली इनपुट पर हुई है. अभी भी अभियुक्त से पूछताछ हो रही है. पूछताछ में इस कांड में शामिल अन्य लोगों की जानकारी भी पुलिस इकट्ठा कर रही है.

ऋतिक की हत्या में शामिल मुख्य अभियुक्त सतीश यादव को गिरफ्तार किया गया है. टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है: डॉ बिमल कुमार, एसपी

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