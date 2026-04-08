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फर्जी एमबीबीएस की डिग्री बनाने वाला मास्टरमाइंड अरेस्ट, दिल्ली से पुलिस ने दबोचा, 30 लोगों को दी फर्जी मेडिकल डिग्री

रायपुर : रायपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी का नाम सुनील प्रताप है जो कि ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं. ठगी करने वाला गिरोह लोगों को पोस्ट ऑफिस, मेडिकल संस्थान, एमबीबीएस, बीएएमएस जैसी डिग्री दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था. इससे पहले पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों ने 2 करोड़ 34 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था.











2 करोड़ 34 लाख की ठगी की थी

सिविल लाइन थाना प्रभारी यामन देवांगन में बताया कि 17 फरवरी 2026 को पीड़ित संजय निराला ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि भुवनेश्वर बंजारे नरेश मनहर हीरा दिवाकर राकेश रात्रे और कई अन्य लोगों से पोस्ट ऑफिस के पदों पर नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दिया था.

ठगी करने वाले गिरोह होने 2 करोड़ 34 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. सिविल लाइन थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू करने के साथ ही गिरोह के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है -यामन देवांगन,सिविल लाइन थाना प्रभारी

फर्जी एमबीबीएस की डिग्री दी