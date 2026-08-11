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बिहार की महिला की दमन में हुई थी हत्या, आरोपी प्रेमी यूपी से गिरफ्तार

दमन में बिहार की महिला की हत्या मामले में यूपी से आरोपी प्रेमी को गिरप्तार कर लिया गया है. रिपोर्ट-सोनू सिंह

Nawada Woman Murder Case In Silvassa Daman
आरोपी प्रेमी ऋषभ सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
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नवादा: बिहार के नवादा की महिला की दमन में हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. वाराणसी (यूपी) और सिलवासा (दमन) पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी प्रेमी को उत्तर प्रदेश के चांदपुर से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ ने चांदपुर में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बड़ी छापेमारी की थी. इसी दौरान सफलता मिली.

"सिलवासा पुलिस और एसटीएफ वाराणसी की इकाई ने संयुक्त रूप से हत्या के आरोपी ऋषभकुमार सिंह को चांदपुर से गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ बिहार के रोह थाने में अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज है." -शैलेष प्रताप सिंह, डिप्टी एसपी, एसटीएफ

दरअसल, घटना का खुलासा तब हुआ था, जब नवादा जिले के रोह थाना के थानाध्यक्ष को दमन पुलिस से जानकारी मिली थी. दमन पुलिस से जानकारी मिली थी कि एक महिला का सड़ा गला शव ट्रॉली बैग में मिला है. महिला की पहचान जिले के सुऊर गांव निवासी छोटी उपाध्याय के रूप में हुई थी. रोह थानाध्यक्ष ने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी.

घर से भागे थे दोनों: परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर रोह पुलिस ने बताया था कि, छोटी उपाध्याय पहले से शादीशुदा थी. उसका गांव के ही ऋषभ सिंह से प्यार हो गया था. दोनों का घर 10-20 मीटर की दूरी पर था. दोनों के रिश्ते इतने मजबूत हो गए थे कि छोटी और ऋषभ 6 मई 2024 को घर से भाग गए थे. दोनों दादर नगर हवेली में शादी कर ली थी.

Nawada Woman Murder Case In Silvassa Daman
ट्रॉली में मिला था शव (ETV Bharat)

2 साल से कोई संपर्क नहीं: पुलिस के अनुसार महिला के घर छोड़ने के बाद परिजनों ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बावजूद वह घर वापस नहीं आई थी और अपने प्रेमी के साथ दमन में रहने लगी थी. पिछले 2 साल से परिवार से कोई संपर्क नहीं था. दो साल बाद पता चला कि छोटी उपाध्याय की हत्या हो गई है.

फरार हुआ था आरोपी: पुलिस जांच के अनुसार, 9 जून को आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था. वह दमन स्थित अपने किराए के कमरे को बंद कर उत्तर प्रदेश चला गया था. वहां नाम बदलकर नौकरी करता था. जिससे लंबे समय तक इस घटना का पता नहीं चल सका.

दो महीने बाद शव बरामद: काफी समय बीतने के बाद जब मकान मालिक को अनहोनी की आशंका हुई, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे से महिला का शव बरामद किया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में छापेमारी शुरू की थी.

क्यों हुई हत्या?: आरोपी ऋषभ सिंह को दोनों राज्यों की पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि गांव जाने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया. ऋषभ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर सिलवासा पुलिस दादरा और नगर हवेली ले गई.

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