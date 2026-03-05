ETV Bharat / state

हत्या के आरोपी ने थाने के हाजत में की आत्महत्या, जांच में जुटे अधिकारी

रांची के नामकुम थाना के हाजत में एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली.

Namkum police station in Ranchi
पुलिस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 5, 2026 at 3:39 PM IST

रिपोर्ट - प्रशांत कुमार

रांची: राजधानी रांची के नामकुम थाने के हाजत में एक हत्या के आरोपी ने आत्महत्या कर ली. मरने वाले का नाम जगय मुंडा है. वह खूंटी जिले का रहने वाला था. पुलिस ने उसे 12 साल के लड़के की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था.

क्या है पूरा मामला?

12 साल के लड़के को किडनैप करके उसकी हत्या करने के आरोपी ने रांची के नामकुम थाने के हाजत में आत्महत्या कर ली. जगय मुंडा को 4 मार्च को बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे 5 मार्च को जेल भेजा जाना था. 4 मार्च की रात उसे नामकुम थाने के हाजत में रखा गया था और ओढ़ने के लिए एक चादर दी गई थी. लेकिन, बुधवार देर रात जगय मुंडा ने थाने के हाजत में आत्महत्या कर ली.

आत्महत्या की खबर मिलते ही थाने में हड़कंप मच गया. थाना प्रभारी समेत कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की. रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी जांच के बाद बॉडी को हाजत से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम भी मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.

महिला मित्र का दूसरे से संबंध बर्दाश्त नहीं कर पाया आरोपी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 45 साल के जगय मुंडा ने अपनी महिला मित्र के 12 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था. इसके बाद आरोपी बच्चे को रामगढ़ ले गया और उसे जान से मार डाला. फिर उसके शव को दफना दिया. मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे हाजत में रखा था.

पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा है. जगय मुंडा का नामकुम की एक महिला के साथ संबंध था. इस दौरान महिला का संबंध किसी दूसरे आदमी से हो गया. बार-बार मनाने के बाद भी जब महिला ने उस आदमी से रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया तो जगय मुंडा ने महिला के 12 साल के बच्चे को किडनैप करके मार डाला. बच्चे की हत्या के मामले में रांची के नामकुम थाना में केस नंबर 50/26 दर्ज किया गया था.

लापरवाह पुलिसवालों पर गिर सकती है गाज

हाजत में मौत के बाद, नामकुम थाना के लापरवाह पुलिसवालों पर गाज गिर सकती है. हाजत की निगरानी के लिए कई सिस्टम और नियम बनाए गए हैं. लेकिन, ऐसा लगता है कि होली के उत्साह में नामकुम पुलिस अधिकारी हाजत पर ध्यान देना भूल गए, जिससे आरोपी ने हाजत के अंदर आत्महत्या कर ली.

