हत्या के आरोपी ने थाने के हाजत में की आत्महत्या, जांच में जुटे अधिकारी

रिपोर्ट - प्रशांत कुमार

रांची: राजधानी रांची के नामकुम थाने के हाजत में एक हत्या के आरोपी ने आत्महत्या कर ली. मरने वाले का नाम जगय मुंडा है. वह खूंटी जिले का रहने वाला था. पुलिस ने उसे 12 साल के लड़के की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था.

क्या है पूरा मामला?

12 साल के लड़के को किडनैप करके उसकी हत्या करने के आरोपी ने रांची के नामकुम थाने के हाजत में आत्महत्या कर ली. जगय मुंडा को 4 मार्च को बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे 5 मार्च को जेल भेजा जाना था. 4 मार्च की रात उसे नामकुम थाने के हाजत में रखा गया था और ओढ़ने के लिए एक चादर दी गई थी. लेकिन, बुधवार देर रात जगय मुंडा ने थाने के हाजत में आत्महत्या कर ली.

आत्महत्या की खबर मिलते ही थाने में हड़कंप मच गया. थाना प्रभारी समेत कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की. रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी जांच के बाद बॉडी को हाजत से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम भी मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.

महिला मित्र का दूसरे से संबंध बर्दाश्त नहीं कर पाया आरोपी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 45 साल के जगय मुंडा ने अपनी महिला मित्र के 12 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था. इसके बाद आरोपी बच्चे को रामगढ़ ले गया और उसे जान से मार डाला. फिर उसके शव को दफना दिया. मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे हाजत में रखा था.