ECL राजमहल परियोजना में हुए गोलीकांड का उद्भेदन, दो आरोपी गिरफ्तार

गोड्डाः ललमटिया थाना क्षेत्र के ईसीएल (Eastern Coalfields Limited) राजमहल परियोजना में दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक घटना को अंजाम दिया गया. इस घटना को दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा लालघुटवा डंप साइट में फायरिंग एवं आगजनी करके अंजाम दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महगामा चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में तत्काल एक एसआईटी का गठन किया गया.

टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना में संलिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया. दोनों अभियुक्तों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. वहीं टीम घटना में अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता की संभावना समेत अन्य सभी बिंदू पर भी गहराई से अनुसंधान कर रही है.

गिरफ्तार अभियुक्त में मो. आरिफ जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है और जो थाना ललमटिया का रहने वाला है, दूसरा अपराधी मो. इम्तियाज अंसारी है जिसकी उम्र लगभग 33 वर्ष है और यह बड़ा भोड़ाय, थाना ललमटिया का रहने वाला है.