ईओ-आरओ भर्ती में ब्लूटूथ से नकल करने वाला दस हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: स्वायत्त शासन विभाग में अधिशासी अधिकारी (ईओ) और राजस्व अधिकारी (आरओ) भर्ती-2022 में ब्लूटूथ से नकल के मामले में स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का इनाम था. उसने तुलछाराम कालेर और पौरव कालेर गैंग की मदद से ब्लूटूथ के जरिए नकल की थी. अब तक इस मामले में एसओजी 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि ईओ-आरओ भर्ती में कालेर गैंग की मदद से ब्लूटूथ के जरिए नकल करने के आरोपी मितेश कुमार को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मामला सामने आने के बाद से था फरार: यह मामला सामने आने के बाद से ही वह फरार चल रहा था. वह बीकानेर जिले के खारी गांव का रहने वाला है. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने दस हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. उसकी गिरफ्तारी में एटीएस की बीकानेर यूनिट के कांस्टेबल भवानी सिंह व जितेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही.