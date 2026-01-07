ETV Bharat / state

महिला की हत्या कर शव को जेसीबी से दफनाने वाले पति और प्रेमिका ने किया सरेंडर! जांच में चौंकाने वाले हुए खुलासे

पलामूः प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. दरअसल पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र के तुकबेरा के डरौना गांव से दो जनवरी को पुलिस ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में प्रियंका देवी नामक महिला का दफनाया हुआ शव बाहर निकाला. प्रियंका देवी की हत्या का आरोप उसके पति रंजीत मेहता एवं उसके प्रेमिका पर लगा है. आरोप है कि दोनों ने मिलकर प्रियंका देवी की हत्या की और शव को जेसीबी से दफना दिया.

दरअसल प्रियंका कुमारी की शादी 2019 में बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के भूखला गांव के रहने वाले रंजीत मेहता से हुई थी. प्रियंका देवी 26 दिसंबर से लापता थी. लापता होने की जानकारी परिजनों ने बिश्रामपुर थाना के साथ साझा की थी. पुलिस को गोपनीय रूप से जानकारी मिली कि महिला की हत्या कर शव को नावाबाजार थाना क्षेत्र के डरौना गांव में दफनाया गया है.

बाद में दंडाधिकारी के मौजूदगी में पुलिस ने शव को बाहर निकाला था. जिस गड्ढे में शव को दफनाया गया था उस गड्ढे को प्रेमिका से 22 दिसंबर को खुदवाया था. 28 दिसंबर को गड्ढे को भरवा दिया गया था. घटना के बाद प्रियंका देवी के पति और उसकी प्रेमिका फरार थे.

पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही थी और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी. इसी क्रम में आरोपी पति रंजीत मेहता और उसकी प्रेमिका ने सरेंडर कर दिया है. घटना के अनुसंधान के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है. दरअसल प्रियंका देवी की हत्या में कुछ और लोगों की भूमिका निकल कर सामने आई है. पुलिस के अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि प्रियंका देवी की गला दबा के हत्या की गई थी और बाद में शव को दफना दिया गया. बिश्रामपुर के थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि हत्या के आरोपी पति रंजीत मेहता और प्रेमिका ने सरेंडर कर दिया है, पुलिस दोनों को रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी.