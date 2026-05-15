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उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के आरोपियों को कोर्ट में पेशी से जुड़ी रिपोर्ट दाखिल करने का मिला समय

दिल्ली पुलिस को इस संबंध में शुक्रवार को ही रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसके लिए समय देने की मांग की.

द्वारका कोर्ट
द्वारका कोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 8:30 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले के आरोपियों को कोर्ट में फिजिकल रूप से पेश करने को लेकर दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. एडिशनल सेशंस जज शिवाली बंसल ने शनिवार तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई शनिवार को होगी.

दरअसल, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने पूछा था कि कानून-व्यवस्था और कैदियों की सुरक्षा का आकलन कर ये बताएं कि आरोपियों को कोर्ट में फिजिकल पेश किया जा सकता है कि नहीं. दिल्ली पुलिस को इस संबंध में शुक्रवार को ही रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसके लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 16 मई तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया.

शुक्रवार सुनवाई में इस मामले के सभी 17 आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अलग-अलग कोरट् से पेश हुए. इसके पहले 11 मई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले की चार्जशीट शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने आरोपियों को सुनवाई की अगली तिथि को फिजिकल कोर्ट में पेश करने की मांग की थी, ताकि कोर्ट में चल रही कार्यवाही उनकी उपस्थिति में हो. इस पर कोर्ट ने संबंधित जेल प्रशासन को नोटिस देकर पूछा था कि वे कानून-व्यवस्था और कैदियों की सुरक्षा का आकलन कर ये बताएं कि आरोपियों को कोर्ट में फिजिकल पेश किया जा सकता है कि नहीं.

बता दें कि, 6 मई को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया है. दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें उमरद्दीन, कमरुद्दीन, जुम्माद्दीन, मुश्ताक, ताहिर, मुजफ्फर ऊर्फ मौजी, सलमा, शरीफन, सायरा बानो ऊर्फ काली, साहिल, समीर चौहान, शकील, मोहम्मद इस्माइल, इमामुद्दीन ऊर्फ लाला खान, अमीन, इमरान, रेहान और इमरान ऊर्फ बंटी शामिल हैं. करीब पांच सौ पन्नों की चार्जशीट में हत्या, गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होना, दंगा करने, अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है.

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