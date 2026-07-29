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पानीपत में दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा, POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा

नाबालिग से रेप केस में फास्ट ट्रैक POCSO कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाया.

Panipat Class 10th Rape Case
नाबालिग रेप के मामले में फास्ट ट्रैक POCSO कोर्ट आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 29, 2026 at 1:48 PM IST

3 Min Read
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पानीपतः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम आज युवाओं की पहली पसंद बन चुका है. जहां एक ओर यह मनोरंजन और संवाद का माध्यम है, वहीं दूसरी ओर इसका दुरुपयोग मासूम बच्चों को अपराध के जाल में भी फंसा रहा है. पानीपत में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें इंस्टाग्राम पर भेजे गए एक मैसेज ने 10वीं कक्षा की छात्रा की जिंदगी बर्बाद कर दी. मामले में फास्ट ट्रैक POCSO कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

इंस्टाग्राम पर मैसेज कर पीड़िता को बुलाया था घरः जिला अटॉर्नी संजीव कुमार ने बताया कि 16 वर्षीय छात्रा को आरोपी नीरज ने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर अपनी मां की थ्रेडिंग करने के बहाने 28 जुलाई 2024 को घर बुलाया. जब छात्रा आरोपी के घर पहुंची तो उसकी मां घर पर मौजूद नहीं थी. आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर छात्रा के साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया.

पानीपत में दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में सजा (ETV Bharat)

अगस्त 2024 में आरोपी हुआ था गिरफ्तारः घटना के बाद सहमी हुई छात्रा तीन दिन तक चुप रही. 31 जुलाई 2024 को उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई. इसके बाद पीड़िता की मां ने मॉडल टाउन थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच के बाद 8 अगस्त 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

सुनवाई नवंबर 2024 में हुई थी शुरूः मामले की सुनवाई 6 नवंबर 2024 से फास्ट ट्रैक स्पेशल POCSO कोर्ट में शुरू हुई. जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश पीयूष शर्मा ने 28 जुलाई 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए POCSO अधिनियम के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) के तहत 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई. अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ (Concurrent) चलेंगी.

कुल 19 गवाह अदालत में किए गए पेशः जिला अटॉर्नी ने बताया कि "मेडिकल जांच घटना के तीन दिन बाद होने के कारण एफएसएल रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ निर्णायक नहीं रही. इसके बावजूद पीड़िता की सशक्त गवाही, उसकी मां की गवाही और आरोपी के मोबाइल फोन से बरामद इंस्टाग्राम चैट अदालत में सबसे अहम साक्ष्य साबित हुए. अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाह अदालत में पेश किए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया."

'बच्चों के सोशल मीडिया को लेकर सतर्क रहें':उन्होंने कहा कि यह फैसला अभिभावकों के लिए भी एक बड़ा संदेश है. इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि अपराधी भी इनका दुरुपयोग कर सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें और उन्हें सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक करें.

बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी जरूरीः जिला अटॉर्नी संजीव कुमार ने बताया कि "यह मामला केवल एक आरोपी को सजा मिलने का नहीं, बल्कि समाज और अभिभावकों के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय बच्चों की सुरक्षा और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी बेहद जरूरी है. अदालत का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वालों को कानून बख्शेगा नहीं और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर उन्हें कठोर सजा मिलेगी."

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