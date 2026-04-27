IRS अफसर की बेटी के आरोपी की साकेत कोर्ट में पेशी आज, खुलेंगे कई राज
पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को मृतिका के घर लेकर जाकर पूरे क्राइम सीन का रीक्रिएशन कराया किया था.
Published : April 27, 2026 at 10:51 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में 22 अप्रैल को अमर कॉलोनी थाना इलाके के कैलाश हिल्स में हुई आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी राहुल मीणा चार दिन की रिमांड खत्म हो रही है. पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में कई अहम सबूत और जानकारी के साथ पेश करेगी. वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस चार दिन का अतिरिक्त रिमांड और मांग सकती है.
बता दें कि पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को मृतिका के घर लेकर जाकर पूरे क्राइम सीन का रीक्रिएशन कराया किया था. इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी मौके पर मौजूद रही, ताकि हर एंगल से साक्ष्य जुटाए थे. रीक्रिएशन के दौरान पुलिस ने आरोपी से उस रात की हर गतिविधि दोबारा करवाई थी.
#WATCH दिल्ली पुलिस एक IRS ऑफिसर की बेटी के कथित रेप और मर्डर के मामले में आरोपी राहुल मीणा को आज उसकी 4 दिन की कस्टडी खत्म होने पर साकेत कोर्ट में पेश करेगी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 27, 2026
आरोपी को कोर्ट ले जाती पुलिस की वीडियो pic.twitter.com/NCcjVIPF5X
आरोपी ने बताया कि वह किस तरह घर में घुसा, कैसे उसने मुख्य गेट खोला और सीधे लड़की के कमरे और स्टडी रूम तक पहुंचा. पुलिस ने मौके पर उसकी हर मूवमेंट को ध्यान से देखा और रिकॉर्ड किया, ताकि घटनाक्रम की सटीक टाइमलाइन तैयार की जा सके. आरोपी ने यह भी बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वह घर के किन-किन हिस्सों में गया. उसने नीचे के कमरे तक जाने और फिर अलग-अलग जगहों पर क्या किया, यह सब मौके पर दोहराया. पुलिस ने उससे उन सभी जगहों की पहचान करवाई जहां हत्या की गई और लूटपाट हुई.
बता दें कि दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी नौकर राहुल मीणा को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया था. राहुल से पूछताछ में पुलिस ने कई खुलासे भी किए थे.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, बीते बुधवार सुबह करीब 8:45 पर पुलिस को एक सूचना मिली की अमर कॉलोनी में एक घटना हुई है. बच्ची के अभिभावक ने फोन किया था. IRS ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ जिम गए थे. पीछे से कोई उनके घर में आता है. जब वे वापस आए तो इनकी बच्ची जमीन पर बेहोश मिली. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं. प्रारंभिक जांच में शक पुराने नौकर राहुल मीणा पर था जिसे 1.5 महीने पहले काम से निकाल दिया गया था. CCTV और प्रत्यक्षदर्शी से पता चला कि वह सुबह घर में आया था. 6:39 बजे वे घर में घुसा और 7:20 बजे वे घर से निकल जाता है. शाम को इसे द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है.
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