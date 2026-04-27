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IRS अफसर की बेटी के आरोपी की साकेत कोर्ट में पेशी आज, खुलेंगे कई राज

नई दिल्ली: दिल्ली में 22 अप्रैल को अमर कॉलोनी थाना इलाके के कैलाश हिल्स में हुई आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी राहुल मीणा चार दिन की रिमांड खत्म हो रही है. पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में कई अहम सबूत और जानकारी के साथ पेश करेगी. वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस चार दिन का अतिरिक्त रिमांड और मांग सकती है.

बता दें कि पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को मृतिका के घर लेकर जाकर पूरे क्राइम सीन का रीक्रिएशन कराया किया था. इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी मौके पर मौजूद रही, ताकि हर एंगल से साक्ष्य जुटाए थे. रीक्रिएशन के दौरान पुलिस ने आरोपी से उस रात की हर गतिविधि दोबारा करवाई थी.

आरोपी ने बताया कि वह किस तरह घर में घुसा, कैसे उसने मुख्य गेट खोला और सीधे लड़की के कमरे और स्टडी रूम तक पहुंचा. पुलिस ने मौके पर उसकी हर मूवमेंट को ध्यान से देखा और रिकॉर्ड किया, ताकि घटनाक्रम की सटीक टाइमलाइन तैयार की जा सके. आरोपी ने यह भी बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वह घर के किन-किन हिस्सों में गया. उसने नीचे के कमरे तक जाने और फिर अलग-अलग जगहों पर क्या किया, यह सब मौके पर दोहराया. पुलिस ने उससे उन सभी जगहों की पहचान करवाई जहां हत्या की गई और लूटपाट हुई.