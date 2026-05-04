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लालसोट में हिस्ट्रीशीटर की हत्या के आरोपियों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली

दौसा: जिले के लालसोट में बीते दिनों हुए सनसनीखेज हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. करीब 20 दिन पहले दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को आरोपियों की लोकेशन मिलने के बाद टीम ने उनके ठिकानों पर दबिश दी. जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आरोपियों ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी. आरोपियों की ओर से की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी, लेकिन उसने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे गोली जैकेट में ही अटक गई और उसकी जान बच गई.

लालसोट थाना प्रभारी पवन जाट ने बताया कि पुलिस इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय थी और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. आखिरकार सटीक सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई. आरोपियों की ओर से फायरिंग करने पर पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मुख्य आरोपी चेतराम के पैर में गोली लगी. वहीं, उसके दो अन्य साथी देशराज और धर्मेंद्र भी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए और उनके पैर टूट गए. पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से ही काबू में कर लिया. इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

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