चाईबासा में नाबालिग से यौन शोषण का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

चाईबासा पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

MINOR MOLESTED IN CHAIBASA
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
Published : December 17, 2025 at 5:25 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता गर्भवती पाई गई है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है.

पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया

इस संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 12 दिसंबर को गुवा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कृष्णा सिंकू को नामजद आरोपी बनाया गया. मामले में गुवा थाना कांड संख्या 50/2025 के तहत BNS 2023 की धारा 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई.

जानकारी देते गुवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार (Etv Bharat)

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर जगन्नाथपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय केरकेट्टा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया. जांच के क्रम में पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद न्यायालय में BNSS की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज कराया गया.

मोबाइल फोन जब्त

पुलिस को जांच के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी कृष्णा सिंकू जगन्नाथपुर बाजार क्षेत्र में मौजूद है. इसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसे बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है.

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने की बात स्वीकार की है. पुलिस के अनुसार इसी कारण पीड़िता गर्भवती हो गई. अब आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगाः पुलिस

इस छापेमारी अभियान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय केरकेट्टा, गुवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई वंदन सिंह तथा सतीश कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

