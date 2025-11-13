ETV Bharat / state

लेडी डॉन के इशारे पर हुई थी फायरिंग, चार साल पुराने मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

कुचामनसिटी में पुलिस ने फायरिंग के मामले में आरोपी को अलवर की जेल से गिरफ्तार किया है.

Accused of Firing Arrested in Alwar
गिरफ्तार आरोपी (Etv Bharat Kuchamancity)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 7:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी: साल 2021 में कुचामन शहर में हुई बहुचर्चित फायरिंग मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने फरार आरोपी रोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. रोहित सिंह ने शूटरों को हथियार मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई थी और यह पूरी घटना लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के इशारे पर अंजाम दी गई थी.

वृत्ताधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि 4 जनवरी 2021 को शहर के सुरेंद्र नगर स्थित शनि मंदिर के पास सट्टा कारोबारी सुनील गौड़ के घर पर फायरिंग की गई. इसकी साजिश जेल में बंद लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने रची थी. आरोपियों ने व्यापारी के घर के बाहर दो राउंड फायर किए, जिसका उद्देश्य कारोबारी और उसके परिवार को जान से मारना था.

मुकेश चौधरी, पुलिस उपअधीक्षक, कुचामनसिटी. (Etv Bharat Kuchamancity)

कैसे हुई गिरफ्तारी? इस मामले में पहले ही आठ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. रोहित सिंह को अब गिरफ्तार किया है. यह शूटरों को हथियार उपलब्ध कराने में शामिल था और लंबे समय से फरार था. वह वर्तमान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में अलवर जिला कारागृह में बंद था. कुचामन पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कुचामन लाया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया.

पढ़ें: जिम संचालक पर फायरिंग, कंधे के पास लगी गोली, एसएमएस अस्पताल में करवाया भर्ती

धमकी से शुरू हुआ था सिलसिला: इस फायरिंग की जड़ें 25 अगस्त 2020 से जुड़ी हैं. उस दिन सट्टा कारोबारी सुनील कुमार गौड़ के घर पर बदमाश बहादुर सिंह डाबड़ा और श्याम सिंह पहुंचे. उन्होंने कारोबारी को वीडियो कॉल पर लेडी डॉन अनुराधा से बात करवाई. अनुराधा ने कारोबारी से कहा कि आनंदपाल के समय जो हिसाब-किताब चलता था, वो अब भी चलेगा, इसे जारी रखो. डरे हुए कारोबारी ने हामी भर दी, लेकिन बाद में उसे जान से मारने की धमकी मिली. 27 अगस्त 2020 को उसने कुचामन थाने में शिकायत दर्ज कराई.

चार साल पहले चली थी गोलियां: 4 जनवरी 2021 की शाम को तीन अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर शनि मंदिर के पास पहुंचे और सुनील के घर पर दो फायर किए. इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. अगले दिन 5 जनवरी 2021 को कुचामन थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस मामले में पुलिस ने अब तक प्रकाश, मूल सिंह, शिवराज, नरेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, दातार सिंह, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, विक्रम व रोहित सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है.

पुलिस रिमांड पर होगी गहन पूछताछ: थानाधिकारी सतपाल सिंह सिहाग ने बताया कि पुलिस आरोपी रोहित सिंह से पूछताछ करेगी कि घटना में प्रयुक्त हथियार कहां से आए, फायरिंग का वास्तविक उद्देश्य क्या था? साजिशकर्ताओं की भूमिका क्या थी और क्या इस कड़ी में कोई अन्य नाम या नेटवर्क सामने आया है?

TAGGED:

LADY DAWN ANURADHA
FIRING ON BUSINESSMAN
ALWAR ZILA JAIL
ACCUSED OF FIRING ARRESTED IN ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जेब में पैसे होते हैं तभी...' एक ताने ने शौक को बनाया जुनून, पढ़िए मोतीलाल मोहता की कहानी

हवाई सफर करने वालों के लिए जरूरी जानकारी, भूलकर भी ना पहनें ये कपड़े, जानें वजह

अलवर म्यूजियम में हर साल आ रहे 50 हजार से ज्यादा सैलानी, दुलर्भ कलाकृति, ऐतिहासिक हथियार आकर्षण का केंद्र

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.