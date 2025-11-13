लेडी डॉन के इशारे पर हुई थी फायरिंग, चार साल पुराने मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार
कुचामनसिटी में पुलिस ने फायरिंग के मामले में आरोपी को अलवर की जेल से गिरफ्तार किया है.
Published : November 13, 2025 at 7:19 PM IST
कुचामनसिटी: साल 2021 में कुचामन शहर में हुई बहुचर्चित फायरिंग मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने फरार आरोपी रोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. रोहित सिंह ने शूटरों को हथियार मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई थी और यह पूरी घटना लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के इशारे पर अंजाम दी गई थी.
वृत्ताधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि 4 जनवरी 2021 को शहर के सुरेंद्र नगर स्थित शनि मंदिर के पास सट्टा कारोबारी सुनील गौड़ के घर पर फायरिंग की गई. इसकी साजिश जेल में बंद लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने रची थी. आरोपियों ने व्यापारी के घर के बाहर दो राउंड फायर किए, जिसका उद्देश्य कारोबारी और उसके परिवार को जान से मारना था.
कैसे हुई गिरफ्तारी? इस मामले में पहले ही आठ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. रोहित सिंह को अब गिरफ्तार किया है. यह शूटरों को हथियार उपलब्ध कराने में शामिल था और लंबे समय से फरार था. वह वर्तमान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में अलवर जिला कारागृह में बंद था. कुचामन पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कुचामन लाया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया.
धमकी से शुरू हुआ था सिलसिला: इस फायरिंग की जड़ें 25 अगस्त 2020 से जुड़ी हैं. उस दिन सट्टा कारोबारी सुनील कुमार गौड़ के घर पर बदमाश बहादुर सिंह डाबड़ा और श्याम सिंह पहुंचे. उन्होंने कारोबारी को वीडियो कॉल पर लेडी डॉन अनुराधा से बात करवाई. अनुराधा ने कारोबारी से कहा कि आनंदपाल के समय जो हिसाब-किताब चलता था, वो अब भी चलेगा, इसे जारी रखो. डरे हुए कारोबारी ने हामी भर दी, लेकिन बाद में उसे जान से मारने की धमकी मिली. 27 अगस्त 2020 को उसने कुचामन थाने में शिकायत दर्ज कराई.
चार साल पहले चली थी गोलियां: 4 जनवरी 2021 की शाम को तीन अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर शनि मंदिर के पास पहुंचे और सुनील के घर पर दो फायर किए. इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. अगले दिन 5 जनवरी 2021 को कुचामन थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस मामले में पुलिस ने अब तक प्रकाश, मूल सिंह, शिवराज, नरेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, दातार सिंह, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, विक्रम व रोहित सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है.
पुलिस रिमांड पर होगी गहन पूछताछ: थानाधिकारी सतपाल सिंह सिहाग ने बताया कि पुलिस आरोपी रोहित सिंह से पूछताछ करेगी कि घटना में प्रयुक्त हथियार कहां से आए, फायरिंग का वास्तविक उद्देश्य क्या था? साजिशकर्ताओं की भूमिका क्या थी और क्या इस कड़ी में कोई अन्य नाम या नेटवर्क सामने आया है?