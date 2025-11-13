ETV Bharat / state

लेडी डॉन के इशारे पर हुई थी फायरिंग, चार साल पुराने मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी ( Etv Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: साल 2021 में कुचामन शहर में हुई बहुचर्चित फायरिंग मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने फरार आरोपी रोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. रोहित सिंह ने शूटरों को हथियार मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई थी और यह पूरी घटना लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के इशारे पर अंजाम दी गई थी. वृत्ताधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि 4 जनवरी 2021 को शहर के सुरेंद्र नगर स्थित शनि मंदिर के पास सट्टा कारोबारी सुनील गौड़ के घर पर फायरिंग की गई. इसकी साजिश जेल में बंद लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने रची थी. आरोपियों ने व्यापारी के घर के बाहर दो राउंड फायर किए, जिसका उद्देश्य कारोबारी और उसके परिवार को जान से मारना था. मुकेश चौधरी, पुलिस उपअधीक्षक, कुचामनसिटी. (Etv Bharat Kuchamancity) कैसे हुई गिरफ्तारी? इस मामले में पहले ही आठ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. रोहित सिंह को अब गिरफ्तार किया है. यह शूटरों को हथियार उपलब्ध कराने में शामिल था और लंबे समय से फरार था. वह वर्तमान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में अलवर जिला कारागृह में बंद था. कुचामन पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कुचामन लाया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया.