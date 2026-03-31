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भरतपुर के ज्वेलर हत्याकांड के आरोपियों की खेड़ली में पुलिस पर फायरिंग, बाल-बाल बचे थानाधिकारी व हेड कांस्टेबल, तीन गिरफ्तार

अलवर: जिले के खेड़ली थाना पुलिस ने गत दिनों भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या करने के मामले के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये बदमाश खेड़ली थाना क्षेत्र के घाटा भंवर के रिंग्सपुरा गांव के पहाड़ की तलहटी पर लीज एरिया में छिपे थे. आरोपियों को नदबई व खेड़ली पुलिस ने पकड़ा. पुलिस को देख आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें नदबई थाना अधिकारी अरुण सिंह एवं हेड कांस्टेबल बाबूलाल बाल-बाल बचे. खेड़ली पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

एसएचओ के कान के पास से गुजरी गोली: खेड़ली थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि नदबई थाना अधिकारी अरुण सिंह ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें कहा था कि नदबई में बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी व्यापारी के गले में गोली मारकर हत्या करने के मामले में नदबई पुलिस आरोपियों की तलाशती हुई खेड़ली थाना क्षेत्र पहुंची. पुलिस को पता चला कि खेड़ली थाना क्षेत्र के रिंग्सपुरा में कुछ बदमाश छुपकर बैठे हैं. जो ज्वेलर हत्याकांड में आरोपी हो सकते हैं. इस पर थाना अधिकारी अरुण सिंह मय जाप्ते मौके पर पहुंचे, जहां आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसमें थाना अधिकारी अरुण सिंह के कान के पास एवं हेड कांस्टेबल बाबूलाल के सिर के पास से गोली निकली.

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