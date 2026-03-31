भरतपुर के ज्वेलर हत्याकांड के आरोपियों की खेड़ली में पुलिस पर फायरिंग, बाल-बाल बचे थानाधिकारी व हेड कांस्टेबल, तीन गिरफ्तार
गिरफ्तार तीनों आरोपियों का अंतरराज्यीय गैंग से संबंध है.ये खेड़ली थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.
Published : March 31, 2026 at 11:17 AM IST
अलवर: जिले के खेड़ली थाना पुलिस ने गत दिनों भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या करने के मामले के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये बदमाश खेड़ली थाना क्षेत्र के घाटा भंवर के रिंग्सपुरा गांव के पहाड़ की तलहटी पर लीज एरिया में छिपे थे. आरोपियों को नदबई व खेड़ली पुलिस ने पकड़ा. पुलिस को देख आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें नदबई थाना अधिकारी अरुण सिंह एवं हेड कांस्टेबल बाबूलाल बाल-बाल बचे. खेड़ली पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
एसएचओ के कान के पास से गुजरी गोली: खेड़ली थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि नदबई थाना अधिकारी अरुण सिंह ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें कहा था कि नदबई में बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी व्यापारी के गले में गोली मारकर हत्या करने के मामले में नदबई पुलिस आरोपियों की तलाशती हुई खेड़ली थाना क्षेत्र पहुंची. पुलिस को पता चला कि खेड़ली थाना क्षेत्र के रिंग्सपुरा में कुछ बदमाश छुपकर बैठे हैं. जो ज्वेलर हत्याकांड में आरोपी हो सकते हैं. इस पर थाना अधिकारी अरुण सिंह मय जाप्ते मौके पर पहुंचे, जहां आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसमें थाना अधिकारी अरुण सिंह के कान के पास एवं हेड कांस्टेबल बाबूलाल के सिर के पास से गोली निकली.
पढ़ें: भरतपुर: घर से महज 100 मीटर दूर ज्वेलर की हत्या, बदमाश लूट ले गए सोना-चांदी से भरा बैग
कच्चे रास्ते में गिरे: थानाधिकारी विजय चंदेल ने बताया कि फायरिंग के बाद पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया. आरोपी भागने लगे, लेकिन रास्ता कच्चा होने के चलते गिर पड़े. इस पर पुलिस मांगीलाल उर्फ मानसिंह (27) निवासी दौसा, आकाश (27) निवासी उत्तर प्रदेश व नरेश (22) निवासी नगर को गिरफ्तार कर थाने ले आई.
अंतरराज्यीय गैंग से संबंध: थाना अधिकारी विजय चंदेल ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों का अंतरराज्यीय गैंग से संबंध है. इन पर विभिन्न थानों में कई मुकदमे हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. आरोपी खेड़ली थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.
पढ़ें:ज्वैलर की दुकान पर लूट: गुस्साए व्यापारियों ने दो घंटे कारोबार बंद रखा, पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप