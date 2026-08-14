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भरतपुर का अजय खेमरा हत्याकांड: यूपी से पकड़े आरोपी ने रास्ते में चलाई पुलिस पर गोली...जवाबी कार्रवाई में घायल

आरोपी को यहां आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी ( ETV Bharat Bharatpur )