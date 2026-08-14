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भरतपुर का अजय खेमरा हत्याकांड: यूपी से पकड़े आरोपी ने रास्ते में चलाई पुलिस पर गोली...जवाबी कार्रवाई में घायल

आरोपी के पैर में घुटने के नीचे गोली लगी. पुलिस उसे तत्काल आरबीएम अस्पताल ले गई.पुराने विवाद से जुड़ी थी हत्या की वारदात.

The accused is undergoing treatment here at RBM Hospital.
आरोपी को यहां आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 7:48 PM IST

5 Min Read
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भरतपुर: भरतपुर पुलिस ने मडरपुर रोड पर गुरुवार शाम फायरिंग में अजय खेमरा की मौत मामले में मुख्य आरोपी कपिल फौजदार को उत्तर प्रदेश से पकड़ लिया. पुलिस टीम आरोपी को भरतपुर लेकर लौट रही थी. इसी दौरान उद्योग नगर थाना क्षेत्र में आरोपी ने पुलिस को हथियार बरामद कराने के लिए एक स्थान की जानकारी दी. पुलिस जब बताए स्थान पर हथियार तलाश रही थी, तभी आरोपी ने पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया. पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में घुटने के नीचे गोली लगी. घायल आरोपी को तत्काल आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है.

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि गुरुवार शाम करीब आठ बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि मडरपुर रोड पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अजय खेमरा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक खेमरा गांव का निवासी था और उम्र करीब 40 वर्ष थी.

राजेश कुमार मीना, एसपी भरतपुर. (ETV Bharat Bharatpur)

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सीसीटीवी फुटेज खंगाले: घटना की गंभीरता को देखते आईजी डॉ. प्रीति चंद्रा भी मौके पर पहुंचीं. पुलिस की विभिन्न टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान की दिशा में जांच आगे बढ़ाई.

रातभर चलाया ऑपरेशन: आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेंज और जिला स्तर पर कई अधिकारियों को शामिल करते हुए विशेष टीमें गठित की गईं. इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, सीओ सिटी, सीओ ग्रामीण, मथुरा गेट थाना प्रभारी, अटल बंध थाना प्रभारी, चिकसाना सहित अन्य थाना प्रभारियों की टीमें शामिल रहीं. इसके साथ ही डीएसटी और साइबर सेल को भी जांच में लगाया गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और उसकी गतिविधियों से जुड़े इनपुट खंगाले. इसके बाद पुलिस टीमें आरोपी का पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचीं और रातभर चले प्रयास के बाद कपिल फौजदार को दस्तयाब कर लिया.

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हथियार तलाशी के दौरान पुलिस पर फायरिंग: पुलिस के अनुसार, आरोपी को भरतपुर लाते समय उससे वारदात में इस्तेमाल हथियार के बारे में पूछताछ की. आरोपी ने उद्योग नगर क्षेत्र में एक जगह हथियार फेंकने की बात बताई. पुलिस टीम जब उस स्थान हथियार तलाश कर रही थी, तभी आरोपी ने पुलिस जाप्ते में मौजूद एक एसआई से हथियार छीना और पुलिस टीम पर फायर किया. एसपी मीना के मुताबिक, पुलिस ने अपनी जान बचाने और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान आरोपी के पैर में घुटने के नीचे गोली लगी. पुलिस उसे तत्काल आरबीएम अस्पताल ले गई. घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ सहित अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे और आरोपी का उपचार कराया जा रहा है.

पैसे के पुराने विवाद से जुड़ी वारदात: एसपी ने बताया, शुरुआती पूछताछ में फायरिंग की वजह पैसों के पुराने विवाद से जुड़ी सामने आई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक के घर के सामने आरोपी और अजय के बीच पहले कहासुनी और बहस हुई. इसके बाद आरोपी ने फायरिंग कर दी. इसमें अजय गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में उसकी मौत हो गई. हालांकि पुलिस का कहना है, जांच अभी शुरुआती चरण में है. आरोपी से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर वारदात की वास्तविक वजह और घटनाक्रम की पूरी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

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खंगाल रहे आपराधिक रिकॉर्ड: एसपी ने बताया, मौके पर हुई वारदात में फिलहाल आरोपी कपिल फौजदार की भूमिका सामने आई है. हालांकि पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि घटना से पहले या बाद में किसी अन्य व्यक्ति ने आरोपी की मदद की थी या नहीं. किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी पुलिस अन्य थानों और संबंधित स्थानों से जानकारी जुटा रही है.

पुलिस खंगाल रही वेपन नेटवर्क: भरतपुर में लगातार सामने आ रही फायरिंग और अवैध हथियारों की घटनाओं के बीच पुलिस ने हथियारों के स्रोत तक पहुंचने की बात कही है. एसपी ने कहा कि केवल वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करना ही पुलिस का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हथियार और कारतूस उपलब्ध कराने वाले पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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KHEMRA MURDER CASE OF BHARATPUR
ACCUSED ARRESTED FROM UP
MURDER WAS LINKED TO AN OLD DISPUTE
ACCUSED FIRED AT BHARATPUR POLICE
AJAY KHEMRA MURDER CASE

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