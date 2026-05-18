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पटना में सुबह-सुबह एनकाउंटर, सरकारी टीचर को गोली मारने वाले अपराधी को पुलिस ने मारी गोली

पटना: राजधानी पटना में अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस का अभियान तेज होता जा रहा है. सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र के गेल सीएनजी पेट्रोल पंप के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

13 मई को शिक्षक पर जानलेवा हमला: पुलिस के अनुसार यह मुठभेड़ 13 मई को स्कूल ड्यूटी पर जा रहे शिक्षक शंभू कुमार पर हुए लूट एवं गोलीकांड से जुड़ी है. दो बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षक को रोका और लूटपाट की कोशिश की. विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें शिक्षक को दो गोलियां लगी. घटना के बाद पुलिस ने एसआईटी गठित कर छापेमारी शुरू की थी.

पटना में एनकाउंटर (ETV Bharat)

गुप्त सूचना पर घेराबंदी और तलाशी: पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में छिपे हैं. सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस वाहन का शीशा टूट गया.

जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल: मुठभेड़ में पुलिस की गोली एक अपराधी संदीप उर्फ बदल के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया. दूसरे अपराधी प्रिंस को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने दोनों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार भी बरामद किए हैं.

13 मई को किया था शिक्षक पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)

अपराधियों का आपराधिक इतिहास: प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपी शिक्षक लूटकांड में सीधे शामिल पाए गए हैं. इनके खिलाफ पहले से लूट, हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं. पुलिस अब इनके पूरे आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और अन्य सहयोगियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.