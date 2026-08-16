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कानपुर में 25000 का इनामी बदमाश पुलिस एनकांउटर में गिरफ्तार

कानपुर: जिले में लूट और हत्या के आरोपी को पुलिस ने कुंदोली मोड़ के पास मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया. 25,000 के इनामी बदमाश रानू को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों पैरों में गोली लगी. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस कार्रवाई के साथ ही पुलिस ने घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं कानपुर के पनकी क्षेत्र में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. जिसमें चेन स्नेचर पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

25 हजार का इनामी गिरफ्तार: बता दें, थाना साढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवसढ निवासी मुमताज के साथ लूट और हत्या मुख्य अभियुक्त रानू उर्फ सुहेल को पुलिस ने कुंदोली मोड़ के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, 7 अगस्त की रात में बदमाशों ने मुमताज के घर में घुसकर लूटपाट की थी और इसके बाद किसी ठोस वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी. इस संबंध में थाना साढ़ पर लूट और हत्या की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई थी. वारदात में कुल 2 अभियुक्त शामिल थे, जिनमें से एक अभियुक्त आशीष को पुलिस मुठभेड़ के पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था.