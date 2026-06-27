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यमुनानगर में पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश, छत से कूदा हत्या का आरोपी, पैर में फ्रैक्चर

रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल हत्याकांड के आरोपी ने पुलिस रिमांड से भागने का प्रयास किया. इस दौरान वह घायल हो गया.

JAGDISH BANSAL MURDER CASE
यमुनानगर में रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हत्याकांड का आरोपी हुआ घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 27, 2026 at 8:22 PM IST

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यमुनानगर: जिले के जठलाना इलाके में 18-19 दरम्यानी रात सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल की हत्या कर दी गई थी. जगदीश बंसल हत्याकांड में पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इसी बीच मामले की जांच के लिए आरोपी अजय को रिमांड पर लिया है. शनिवार को आरोपी अजय को पुलिस अपने साथ निशानदेही के लिए घटनास्थल पर ले गई थी. इसी दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर छत से कूदकर फरार होने की कोशिश की. वह भाग तो नहीं पाया, इस चक्कर छलांग लगाने के दौरान उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया. पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आरोपी का इलाज जारी है.

JAGDISH BANSAL MURDER CASE
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल (ETV Bharat)

आरोपी के पैर में हुआ फ्रैक्चर: पुलिस के अनुसार आरोपी को वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाने और घटनाक्रम की निशानदेही के लिए मौके पर ले जाया गया था. इसी दौरान उसने अचानक छत से छलांग लगा दी. पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे कब्जे में लेकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी टांग में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई.

JAGDISH BANSAL MURDER CASE
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामलाः गौरतलब है कि जठलाना निवासी हिमाचल बिजली निगम के सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल की उनके घर में लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी. उस समय वह घर में अकेले थे. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जांच में यह भी सामने आया कि वारदात की साजिश जेल में रची गई थी, जिसमें गांव का एक युवक भी शामिल था. फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और मामले की गहन जांच जारी है.

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