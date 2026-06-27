ETV Bharat / state

यमुनानगर में पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश, छत से कूदा हत्या का आरोपी, पैर में फ्रैक्चर

यमुनानगर में रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हत्याकांड का आरोपी हुआ घायल ( ETV Bharat )