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हत्याकांड का आरोपी तेलंगाना से गिरफ्तार, गोली मारकर ली थी लड़की की जान

सिमडेगा में हुई युवती की हत्या का आरोपी तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है.

Accused in murder of young woman in Simdega arrested from Telangana
सिमडेगा पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 5, 2026 at 11:20 PM IST

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सिमडेगा: जिला के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से घटना में इस्तेमाल पिस्टल और तीन जिंदा गोलियां बरामद की हैं.

आरोपी को तेलंगाना से हिरासत में लेकर सिमडेगा लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उसने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.

इस मामले में सिमडेगा एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि बीते 16 मई को कोलेबिरा थाना क्षेत्र में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद कोलेबिरा थाना कांड संख्या 20/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई.

जानकारी देते सिमडेगा एसपी (ETV Bharat)

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. अनुसंधान के दौरान तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची. इसके बाद विशेष टीम ने तेलंगाना राज्य के बीडीएल भानूर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपी आदर्श कुमार (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया.

आरोपी मूल रूप से बिहार के वैशाली जिला के महनार थाना क्षेत्र के साठो महनार टांडा गांव का निवासी है. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की. एसपी ने बताया कि आदर्श का पूर्व में भी अपराधिक इतिहास रहा है. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एक पिस्टल और तीन जिंदा गोलियां बरामद की है. पुलिस ने बरामद हथियार को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इस छापेमारी दल में एसडीपीओ, थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार अन्य शामिल रहे.

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