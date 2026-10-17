दुर्ग में नाबालिग की हत्या का आरोपी फरार, पुलिस ने इनाम किया घोषित, मारपीट और ठगी के मामलों में गिरफ्तारी
दुर्ग में नाबालिग के हत्या का आरोपी फरार हो चुका है.पुलिस ने आरोपी पर इनाम घोषित किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 1:00 PM IST
दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने नाबालिग की हत्या के एक गंभीर मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है. नाबालिग आरोपी के घर में मृत अवस्था में मिली थी. मृतिका की मां ने आरोपी रविदास पर मारपीट और काम कराकर पैसे न देने का आरोप लगाया था. वहीं एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि नाबालिग का शव 26 सितंबर 2026 को कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड 7 के एक घर में मिला था. हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है.
लगातार आरोपी की पतासाजी कर रही है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल सका है.इसी कारण आम नागरिकों का सहयोग लेने के लिए इनाम घोषित किया गया है.आरोपी की गिरफ्तारी में सहायक महत्वपूर्ण सूचना देने वाले व्यक्ति को घोषित शर्तों के अनुसार यह राशि दी जाएगी- शोभराज अग्रवाल, एएसपी
सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गोपनीय
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले का नाम और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.उन्होंने ने नागरिकों से अपील की है कि आरोपी के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी होने पर तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 94791-92099 या थाना दुर्ग के नंबर 94791-92019 पर संपर्क करें.
लूट के आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र में मछुआरों पर धारदार हथियार से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब एक महीने पहले हुई इस वारदात के पीछे गांजा मांगने को लेकर हुआ विवाद सामने आया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, धारदार हथियार, मोटरसाइकिल और पिस्टलनुमा प्लास्टिक का खिलौना जब्त किया है.
मामला 17 सितंबर की रात का है. मछुआरे मछली पकड़ने के बाद महमरा अनिकेत के पास सो रहे थे. इसी दौरान वहां पहुंचे दो आरोपियों ने उनसे गांजा मांगा. इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और आरोपियों ने एक मछुआरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसके बाद उसका मोबाइल फोन और नकदी लूटकर दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश करके उन्हें गिरफ्तार किया- शोभराज अग्रवाल, एएसपी
ऑनलाइन ठगी के आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब के नाम पर 39.33 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को उत्तराखंड के हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है. मामला थाना सुपेला की चौकी स्मृतिनगर का है. भिलाई के नेहरू नगर निवासी 57 वर्षीय राजेश कुमार चौरसिया ने 2 जुलाई 2026 को शिकायत दर्ज कराई.वहीं एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि इंडिया मार्ट के जरिए संपर्क कर ग्रीन रेस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में डाटा एंट्री का काम दिलाने की बात कही गई.
एग्रीमेंट के बाद काम शुरू कराया गया. इसके बाद ठगों ने डाटा करप्ट होने का बहाना बनाया और उसे रिकवर करने एवं सॉफ्टवेयर टूल्स खरीदने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाई. इस तरह पीड़ित के आईडीएफसी बैंक खाते से कुल 39.33 लाख रुपए ठग लिए गए. पुलिस ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच कर आरोपियों की लोकेशन नैनीताल में खोजी. टीम ने राम निवास और राहुल बिष्ट को गिरफ्तार किया और दो मोबाइल फोन जब्त किए.
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