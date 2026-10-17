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दुर्ग में नाबालिग की हत्या का आरोपी फरार, पुलिस ने इनाम किया घोषित, मारपीट और ठगी के मामलों में गिरफ्तारी

नाबालिग की हत्या का आरोपी फरार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने नाबालिग की हत्या के एक गंभीर मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है. नाबालिग आरोपी के घर में मृत अवस्था में मिली थी. मृतिका की मां ने आरोपी रविदास पर मारपीट और काम कराकर पैसे न देने का आरोप लगाया था. वहीं एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि नाबालिग का शव 26 सितंबर 2026 को कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड 7 के एक घर में मिला था. हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

नाबालिग की हत्या का आरोपी फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH) लगातार आरोपी की पतासाजी कर रही है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल सका है.इसी कारण आम नागरिकों का सहयोग लेने के लिए इनाम घोषित किया गया है.आरोपी की गिरफ्तारी में सहायक महत्वपूर्ण सूचना देने वाले व्यक्ति को घोषित शर्तों के अनुसार यह राशि दी जाएगी- शोभराज अग्रवाल, एएसपी