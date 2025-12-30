ETV Bharat / state

धौलपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद बुर्का पहनकर भागा आरोपी, पुलिस ने वृंदावन से किया गिरफ्तार

धौलपुर: कोतवाली थाना इलाके की एक कॉलोनी में 16 साल की नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिसोदिया को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार किया है. आरोपी बुर्का पहनकर और लिपस्टिक लगाकर महिला के वेश में छिपा हुआ था. आरोपी आरएसी का बर्खास्त जवान है.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी रामभरोसी ने 15 दिसंबर 2025 को बसेड़ी थाना इलाके की 16 साल की नाबालिग लड़की एवं उसके भाई को जेल पुलिस में नौकरी का झांसा देकर अपने घर पर बुलाया था. आरोपी ने नाबालिग के भाई को बाजार भेज दिया और इसी दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. लड़की के चीखने-चिल्लाने पर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंच गए और वहां प्रदर्शन किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश देती, लेकिन वह हर बार चकमा देकर फरार हो जाता. इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान (Etv Bharat Dholpur)

उन्होंने बताया कि आरोपी की लोकेशन आगरा, लखनऊ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर समेत अन्य स्थानों पर ट्रेस हुई, लेकिन शातिर आरोपी हर बार पुलिस से छूट रहा था. इस बीच कोतवाली पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक शिवगणेश को मुखबिर से सटीक लोकेशन मिली कि आरोपी उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में वेश बदलकर रह रहा है. पुलिस की विशेष टीम को मौके पर भेजा गया, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि घटना के संदर्भ में आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.