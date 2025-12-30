ETV Bharat / state

धौलपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद बुर्का पहनकर भागा आरोपी, पुलिस ने वृंदावन से किया गिरफ्तार

आरोपी पर महिला अत्याचार व पोक्सो के मामले पहले ही दर्ज थे. उसे आरएसी ने भी बर्खास्त कर दिया था.

molestation of a minor
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: कोतवाली थाना इलाके की एक कॉलोनी में 16 साल की नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिसोदिया को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार किया है. आरोपी बुर्का पहनकर और लिपस्टिक लगाकर महिला के वेश में छिपा हुआ था. आरोपी आरएसी का बर्खास्त जवान है.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी रामभरोसी ने 15 दिसंबर 2025 को बसेड़ी थाना इलाके की 16 साल की नाबालिग लड़की एवं उसके भाई को जेल पुलिस में नौकरी का झांसा देकर अपने घर पर बुलाया था. आरोपी ने नाबालिग के भाई को बाजार भेज दिया और इसी दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. लड़की के चीखने-चिल्लाने पर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंच गए और वहां प्रदर्शन किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश देती, लेकिन वह हर बार चकमा देकर फरार हो जाता. इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान (Etv Bharat Dholpur)

पढ़ें: धौलपुर में बर्खास्त आरएसी जवान पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, कॉलोनी में हंगामा

उन्होंने बताया कि आरोपी की लोकेशन आगरा, लखनऊ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर समेत अन्य स्थानों पर ट्रेस हुई, लेकिन शातिर आरोपी हर बार पुलिस से छूट रहा था. इस बीच कोतवाली पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक शिवगणेश को मुखबिर से सटीक लोकेशन मिली कि आरोपी उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में वेश बदलकर रह रहा है. पुलिस की विशेष टीम को मौके पर भेजा गया, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि घटना के संदर्भ में आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.

इसे भी पढ़ें: धौलपुर : गिरफ्त से दूर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी, गुस्साए लोगों का पैदल मार्च

बुर्काधारी महिला के वेश में था आरोपी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शातिर आरोपी रामभरोसी पुलिस से बचने के लिए हर बार वेश बदल रहा था. कभी ट्रैक सूट तो कभी जैकेट पहनकर वीआईपी अधिकारी बन जाता था. कई जगह वह पुलिस अधिकारी बनकर भी घूम रहा था. इस बीच वह वृंदावन में बुर्का पहनकर व लिपिस्टिक लगाकर महिला के वेश में घूम रहा था. पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया.

बड़े आंदोलन की दी थी चेतावनी: नाबालिग से दुष्कर्म की घटना ने काफी तूल पकड़ लिया था. कुशवाहा समाज के लोग लामबंद होकर धरना और प्रदर्शन पर उतारू हो गए थे. शहर विधायक शोभारानी कुशवाहा एवं उनके पति पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा समेत कुशवाहा समाज के तमाम नेता इस मामले को लेकर आक्रोशित थे. घटना को लेकर कुशवाहा समाज 4 जनवरी को बड़े आंदोलन की भी तैयारी कर रहा था.

इसे भी पढ़ें: उदयपुर कांड : मैनेजर से सामूहिक दुष्कर्म मामले में IT कंपनी के CEO समेत 3 को जेल भेजा

पॉक्सो के कई मामले दर्ज: पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया कि आरोपी रामभरोसी उर्फ राजेंद्र चरित्र की दृष्टि से काफी गिरा हुआ है. पूर्व में पॉक्सो मुकदमे की वजह से आरोपी को आरएसी की नौकरी से बर्खास्त किया गया है. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ महिला उत्पीड़न के अन्य मामले भी दर्ज है.

TAGGED:

ACCUSED ARRESTED FROM VRINDAVAN
ACCUSED IS A DISMISSED RAC JAWAN
SP VIKAS SANGWAN
REWARD ON ACCUSED
MOLESTATION OF A MINOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.