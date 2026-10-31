प्रेमी के साथ घूमने निकली युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, लगाया जुर्माना
आरोपी ने सुनसान स्थान पर युवक–युवती को डराया-धमकाया और प्रेमी को ब्लैकमेल करते हुए रुपए की मांग की थी.
Published : October 31, 2026 at 5:03 PM IST
झालावाड़ : महिला पुलिस थाने से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी को जिला सेशन न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. करीब तीन वर्ष पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाहों के बयान और 86 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया.
जिला सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक नरेंद्र तोमर ने बताया कि मामला झालावाड़ शहर के डाक बंगला रोड क्षेत्र का है. करीब तीन वर्ष पूर्व युवती अपने प्रेमी के साथ घूमने निकली थी. इसी दौरान आरोपी अमरलाल ने दोनों को सुनसान स्थान पर देखकर डराया-धमकाया और प्रेमी को ब्लैकमेल करते हुए रुपए की मांग की. इसके बाद मौका पाकर आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 11 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.
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बाद में आरोपी अमरलाल को झालावाड़ के महिला पुलिस थाने से फरार होने के बाद पकड़ने के लिए पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया. तत्कालीन एसपी ऋचा तोमर के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों ने जंगलों और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दी. जिसके बाद कोटा जिले के मोडक क्षेत्र में कोटा ग्रामीण पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. नरेंद्र तोमर ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए. सुनवाई पूरी होने के बाद जिला सेशन न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. न्यायालय के इस फैसले से करीब तीन वर्ष पुराने दुष्कर्म मामले में न्यायिक कार्रवाई पूरी हुई.
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