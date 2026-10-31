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प्रेमी के साथ घूमने निकली युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, लगाया जुर्माना

जिला एवं सेशन न्यायालय ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़ : महिला पुलिस थाने से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी को जिला सेशन न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. करीब तीन वर्ष पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाहों के बयान और 86 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया.