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मोहित शर्मा की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, जन्मदिन के बहाने घर बुलाकर उतरा था मौत के घाट

पुलिस के मुताबिक, 2 जुलाई 2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में मोहित शर्मा की गौरव और उसके कुछ साथियों द्वारा हत्या किए जाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया. थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस टीम द्वारा शांति नगर में स्थित जल संयंत्र के पास डंपिंग यार्ड में शव को बरामद करने के लिए बाराबंकी के लिए गौरव को लाया गया था.

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गुरुवार 2 जुलाई 2026 को गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में मोहित शर्मा की हत्या का आरोपी गौरव शर्मा पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है. गौरव शर्मा के पैर में गोली लगी है. गौरव ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहित शर्मा की हत्या करने की योजना बनाई थी. योजना के तहत गौरव ने मोहित शर्मा को जन्मदिन के बहाने घर पर बुलाया और खूब शराब पिलाई फिर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी.

जब गौरव को यहां लाया गया तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. इसी बीच आगे झाड़ियां में जाकर उसने पहले से छुपाए हुए मृतक के शव के साथ एक तमंचे को निकालकर पुलिस की टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की. आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में गौरव के पैर में गोली लगी. इसके बाद गौरव को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

आरोपी गौरव शर्मा ने पुलिस पर किया फायरिगं

पूछताछ के दौरान गौरव ने पुलिस को बताया है कि उसने अपने साथी देव, न्याय और हरि के साथ मिलकर मोहित की हत्या करने की योजना बनाई और जन्मदिन पार्टी के बहाने घर बुलाकर मोहित की हत्या कर दी. "थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना में गिरफ्तार आरोपी गौरव शर्मा को आला कत्ल की बरामदगी के समय पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है. गौरव शर्मा के पैर में गोली लगी है. गौरव शर्मा को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है. मामले में वांछित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास की जा रहे हैं. जल्द अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

मृतक मोहित शर्मा के भाई रोहित का आरोप है कि योजना व तरीके से मोहित की हत्या की गई है. मोहित के दोस्तों ने हीं उसकी हत्या की है. किसी बात को लेकर मोहित से कहासुनी हो गई थी. कुछ दिन बाद ही मामले में कंप्रोमाइज हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष मोहित से रंजिश रखता था. पहले भी मोहित की हत्या करने के लिए कई बार प्लानिंग की गई थी. फिर धोखे से जन्मदिन के बहाने मोहित को घर बुलाकर सीने पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई.

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