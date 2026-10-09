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देहरादून में नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म, आरोपी का मुंह काला कर सड़क पर घुमाया, पुलिस ने किया अरेस्ट

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV BHARAT )

देहरादून: राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चों के साथ लंबे समय से कुकर्म किए जाने का मामला सामने आया है. बच्चों के परिजनों की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. कल 10 अक्टूबर शनिवार सुबह को पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेंगी.

जानकारी के अनुसार देहरादून के मोथरोवाला क्षेत्र में शुक्रवार को बच्चों से छेड़छाड़ के आरोप में स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोप है कि वह क्षेत्र में छोटे बच्चों के साथ गलत हरकत कर रहा था. इसकी जानकारी मिलने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया.