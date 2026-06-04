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मालवीय नगर अग्निकांड: जलती इमारत देखकर रुकने के बजाय भाग गया था मालिक लवकेश बजाज, पूछताछ में हुए खुलासे

नई दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड में जांच एजेंसियों के हाथ एक चौंकाने वाली जानकारी लगी है. पुलिस पूछताछ के दौरान होटल के मालिक लवकेश बजाज ने स्वीकार किया है कि जब होटल में आग लगी थी, तब वह अपनी गाड़ी से वहीं से गुजर रहा था, लेकिन डर के कारण वह मदद के लिए रुकने के बजाय वहां से चुपचाप निकल भागा. उसने बताया कि जिस वक्त फ्लरिश स्टे बीएंडबी होटल आग की लपटों में घिरा हुआ था, वह घटना स्थल के पास ही मौजूद था. उसने जलती हुई इमारत को देखा भी, लेकिन घबराहट व डर के कारण उसने वहां रुककर राहत व बचाव कार्य में मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई.

पुलिस ने दर्ज की गंभीर धाराएं: इस भीषण हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धारा 105, आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत धारा 326g, संपत्ति को नुकसान की धारा 324-5, लापरवाही से मानवीय जीवन को खतरे में डालने की धारा 125a, लापरवाही से गंभीर चोट पहुंचाने की धारा 125b और आग के संबंध में लापरवाही बरतने धारा 287 के तहत केस दर्ज किया है. घटना के बाद से ही होटल का मैनेजर फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं.

नियमों को ताक पर रख चल रहा था होटल: जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि होटल के निर्माण व संचालन में कई बड़े नियमों का उल्लंघन किया गया था, जो इतनी मौतों की मुख्य वजह बने. होटल के पास केवल 6 कमरे चलाने की अनुमति थी, लेकिन वहां बेसमेंट समेत लगभग 25 कमरे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे. जांच अधिकारी इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि क्या होटल की ऊपरी मंजिलों का निर्माण बिना प्रशासनिक मंजूरी के किया गया था. इमारत के पास अनिवार्य फायर नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं था. होटल में आने-जाने के लिए केवल एक ही मुख्य रास्ता था. खिड़कियां पूरी तरह सील थीं और मुख्य दरवाजा सेंसर से चलता था. बिजली कटने के कारण सेंसर वाले दरवाजे ने काम करना बंद कर दिया, जिससे लोग अंदर ही फंस गए.

फॉरेंसिक टीम ने किया घटना स्थल का दौरा: गुरुवार को दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमों ने पूरी घटना के क्रम को समझने के लिए क्षतिग्रस्त इमारत की बारीकी से जांच की. पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए आस-पास के दुकानदारों, स्थानीय निवासियों और होटल के कर्मचारियों से भी लंबी पूछताछ की है. इस हादसे में जान गंवाने वाले अधिकांश लोग दिल्ली से बाहर के रहने वाले थे, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. ये लोग पास के अस्पतालों में अपने बीमार रिश्तेदारों का इलाज कराने के सिलसिले में दिल्ली आए थे और इसी होटल में ठहरे हुए थे.