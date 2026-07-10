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जोधपुर में हिस्ट्रीशीटर की हत्या के आरोपी पर सेंट्रल जेल में ब्लेड से हमला

जेल के अस्पताल से दवा लेने जा रहे बंदी पर ब्लेड हमले से आई कई जगह चोटें, सिर पर गहरा कट. पांच टांके आए.

Jodhpur Central Jail
जोधपुर सेंट्रल जेल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 8:08 PM IST

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जोधपुर: सेंट्रल जेल में बंदियों की आपसी अदावत के चलते एक बंदी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. जिस बंदी पर हमला हुआ, वह गत माह 12वीं रोड चौराहे पर गैंगवार में मारे गए हिस्ट्रीशीटर विक्की फाइटर की हत्या का आरोपी है. उसने रातानाडा थाने में हमले का मामला दर्ज कराया है.

रातानाडा थाना अधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि चोटिल बंदी विश्वास तेजी की रिपोर्ट पर थाने में मामला दर्ज कर लिया है. इसका विस्तृत अनुसंधान शुरू कर दिया. बंदी विश्वास तेजी गुरुवार को जेल के अस्पताल से दवाई लेने जा रहा था. तभी लक्की उर्फ गोलची नामक बंदी ने धारदार ब्लेड से हमला कर दिया. इससे विश्वास के कई जगह चोटें आई है. उसके सिर पर गहरा कट भी लगा. उसके पांच टांके आए हैं.

पढ़ें:जोधपुर फायरिंग कांड: विक्की फाइटर की हत्या, 2 आरोपी हिरासत में, CCTV में कैद बर्बरता, पोस्टमार्टम के लिए बनी सहमति

आपसी रंजिश में हमला: बंदी विश्वास तेजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उस पर लक्की उर्फ गोलची, अविनाश समेत अन्य ने हमला किया. ये सब राहुल हंस उर्फ मोंटी के लोग हैं, जो जेल के 7 नंबर वार्ड में रहते हैं. राहुल की उससे रंजिश है इसलिए यह हमला करवाया है.

विक्की की हत्या के 15 आरोपी: 20 जून की रात जोधपुर के 12वीं रोड चौराहा से बॉम्बे मोटर चौराहा के बीच हिस्ट्रीशीटर विक्की फाइटर और उसके साथी अपनी गाड़ी ठीक करा रहे थे. इस दौरान उन पर एक दर्जन से अधिक आरोपियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावरों ने हिस्ट्रीशीटर विक्की को गोली मारी. उसके बाद गिरने पर ताबड़तोड़ डंडों से वार किया. विक्की की मौत हो गई. पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें विशाल तेजी शामिल था. सभी 15 आरोपी जेल में हैं.

पढ़ें: स्कॉर्पियो ठीक करवा रहे युवकों पर हमला, गोलीबारी में घायल विक्की फाइटर की मौत, ICU में चल रहा था उपचार

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