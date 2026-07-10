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हिमांशु हत्याकांड: आरोपी राहुल दुबे ने किया सरेंडर, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

जमशेदपुर: बिष्टुपुर के डबल डाउन बार में हुए हिमांशु सिंह मर्डर केस के आरोपी राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाना में सरेंडर कर दिया है. जिला पुलिस का कहना है कि काफी दबाव के बाद अपराधी अब सामने आ रहे हैं.

जमशेदपुर शहर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की लगातार सख्त कार्रवाई और एसएसपी की चेतावनी का अब असर दिखने लगा है. हिमांशु सिंह हत्याकांड के नामजद आरोपी राहुल दुबे ने शुक्रवार को बिष्टुपुर थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया.

आरोपी ने किया सरेंडर (Etv Bharat)

जानकारी के अनुसार, राहुल दुबे अचानक बिष्टुपुर थाना पहुंचा और सरेंडर कर दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर सरेंडर का कारण नहीं बताया है. अपराधियों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई और सख्त रवैये को देखते हुए, शहर में चर्चा है कि कई आरोपी कानून के शिकंजे से बचने के बजाय सरेंडर करना पसंद कर रहे हैं.

सिटी एसपी ललित मीणा का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, और कानून से भागने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.