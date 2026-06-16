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मुजफ्फरनगर: युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक घायल

मुजफ्फरनगर: चरथावल थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मंगलवार को एक मुठभेड़ में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल हो गया. गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से दो अवैध तमंचे, चार जिंदा कारतूस के साथ 315 बोर बरामद हुए हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के अनुसार, मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना में 13 जून को वादी ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने अभियुक्त उमर पुत्र आस मौहम्मद पर अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था.