ETV Bharat / state

फिरोजाबाद: दुष्कर्म मामले में दोषी को 12 साल की सजा, 27 माह बाद पीड़िता को मिला इंसाफ

न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाने के साथ ही डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.

फिरोजाबाद दुष्कर्म मामला
फिरोजाबाद दुष्कर्म मामला (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: जनपद में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पर 12 वर्ष की सजा और डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

लोक अभियोजक (सरकारी वकील) संजीव शर्मा के मुताबिक यह मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र का है, जहां 6 जनवरी 2024 को एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की घटना सामने आई थी. परिजनों की शिकायत के आधार पर 9 जनवरी 2024 को थाना मक्खनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया.

शुरुआती धाराओं में अपहरण से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए थे, लेकिन विवेचना के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य सख्त धाराएं भी जोड़ी गई.

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी द्वारा की गई. विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, गवाहों के साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपों को मजबूत किया गया. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 40 दिनों के भीतर, 19 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जो मामले में एक अहम कड़ी साबित हुई.

न्यायालय में पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी, ठोस साक्ष्य और निरंतर मॉनिटरिंग के चलते, 2 मई 2026 को अदालत ने आरोपी वसीम पुत्र साबिर, निवासी नई बस्ती, नवादा (मक्खनपुर) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

पुलिस के अनुसार, यह सफलता उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान का परिणाम है, जिसके तहत गंभीर अपराधों में शीघ्र विवेचना और मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जाती है, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके.

इस मामले में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम, विवेचक क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी, अभियोजक संजीव शर्मा, पीठासीन अधिकारी, करुणा सिंह, पुलिस मॉनिटरिंग सेल तथा पैरोकार कांस्टेबल मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही. सभी ने समंवय बनाकर केस को मजबूती से अदालत में प्रस्तुत किया.

ये भी पढ़ें: हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, स्कूल जाते समय किया था अगवा, चेन्नई में मिली थी छात्रा

ये भी पढ़ें: शादी का झांसा देकर बुलाया, बंधक बना करता रहा दरिंदगी, होटल में 15 दिनों तक कैद महिला की दास्तां!

TAGGED:

FIROZABAD RAPE CASE
RAPIST SENTENCED TO 12 YEARS
RAPE CASE IN FIROZABAD
MINOR RAPED IN FIROZABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.