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फिरोजाबाद: दुष्कर्म मामले में दोषी को 12 साल की सजा, 27 माह बाद पीड़िता को मिला इंसाफ

फिरोजाबाद: जनपद में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पर 12 वर्ष की सजा और डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

लोक अभियोजक (सरकारी वकील) संजीव शर्मा के मुताबिक यह मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र का है, जहां 6 जनवरी 2024 को एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की घटना सामने आई थी. परिजनों की शिकायत के आधार पर 9 जनवरी 2024 को थाना मक्खनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया.

शुरुआती धाराओं में अपहरण से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए थे, लेकिन विवेचना के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य सख्त धाराएं भी जोड़ी गई.

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी द्वारा की गई. विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, गवाहों के साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपों को मजबूत किया गया. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 40 दिनों के भीतर, 19 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जो मामले में एक अहम कड़ी साबित हुई.

न्यायालय में पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी, ठोस साक्ष्य और निरंतर मॉनिटरिंग के चलते, 2 मई 2026 को अदालत ने आरोपी वसीम पुत्र साबिर, निवासी नई बस्ती, नवादा (मक्खनपुर) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.