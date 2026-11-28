ETV Bharat / state

गाजीपुर दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, चापड़ और तमंचा बरामद

गाजीपुर दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

गाजीपुर: जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवां गांव में मां-बेटी की गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शुक्रवार रात को पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के नामजद और 25 हजार रुपये के इनामी सोनू उर्फ परवेज को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से पुलिस को अवैध तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त चापड़ के साथ मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है.

एसपी सिटी गाजीपुर राकेश कुमार मिश्रा के अनुसार, शनिवार (28 नवंबर) को नंदगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली के 25 हजार रुपये का इनामी आरोपी सोनू उर्फ परवेज कहीं जा रहा है. इसके बाद, पुलिस ने नंदगंज पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के पास दवोपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की.