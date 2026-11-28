गाजीपुर दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, चापड़ और तमंचा बरामद
मां-बेटी मर्डर केस और 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:23 PM IST
गाजीपुर: जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवां गांव में मां-बेटी की गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शुक्रवार रात को पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के नामजद और 25 हजार रुपये के इनामी सोनू उर्फ परवेज को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से पुलिस को अवैध तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त चापड़ के साथ मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है.
एसपी सिटी गाजीपुर राकेश कुमार मिश्रा के अनुसार, शनिवार (28 नवंबर) को नंदगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली के 25 हजार रुपये का इनामी आरोपी सोनू उर्फ परवेज कहीं जा रहा है. इसके बाद, पुलिस ने नंदगंज पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के पास दवोपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की.
आरोपी ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 40 वर्षीय आरोपी सोनू पुत्र स्वर्गीय महमूद, निवासी ग्राम श्रीगंज थाना नंदगंज के दोनों पैरों में गोली लगी, इसके बाद पुलीस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल (चापड़) मृतका का मोबाइल फोन, 315 बोर का देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल गाजीपुर भेज दिया है.
गौरतलब हो कि बीते 23 नवंबर की रात नंदगंज थाना क्षेत्र के ग्राम धरवां में मां-बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही पुलिस को इस शातिर अपराधी की तलाश थी. इस पूरी कार्रवाई को नंदगंज थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अंजाम दिया. टीम में उप-निरीक्षक औरंगजेब खान, कांस्टेबल जमील अंसारी, कांस्टेबल रोहित यादव, कांस्टेबल प्रदीप कुमार और कांस्टेबल मोहम्मद उमर शामिल रहे. पुलिस अब आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
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