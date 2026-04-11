ETV Bharat / state

'नंगे पैर, हाथ में हथकड़ी, मांगी माफी', पुलिस ने दिव्यांशु जटराना हत्याकांड के आरोपियों की कराई परेड, देखें वीडियो

देहरादून में दिव्यांशु जटराना हत्याकांड के आरोपियों को नंगे पैर पैदल घुमाया ( PHOTO- ETV Bharat )