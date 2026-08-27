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एमडी बनकर व्हाट्सएप पर जीता भरोसा, फिर कर डाली करोड़ों की ठगी, आरोपी कोलकाता से अरेस्ट

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया इस मामले में पहले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

DEHRADUN CYBER ​​FRAUD
DEHRADUN CYBER ​​FRAUD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2026 at 2:03 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर टीम ने 3.20 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में फरार आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर कंपनी के उच्चाधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर व्हाट्सएप के जरिए कंपनी के जनरल मैनेजर को विश्वास में लेने और प्रोजेक्ट के एडवांस पेमेंट समेत अन्य भुगतानों के नाम पर करोड़ों रुपए अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराने का आरोप है.

व्हाट्सएप पर अधिकारी बनकर की करोड़ों की ठगी: साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में 3.20 रुपए करोड़ की साइबर ठगी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में पता चला कि साइबर अपराधियों ने कंपनी के उच्चाधिकारी/मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपनी पहचान बताकर कंपनी के जनरल मैनेजर से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया. आरोपियों ने प्रोजेक्ट के एडवांस पेमेंट और अन्य जरूरी भुगतानों का हवाला देकर जनरल मैनेजर को अपने विश्वास में लिया. इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई गई.

इसी क्रम में Shyam Trading Company के बैंक खाते में भी धनराशि ट्रांसफर कराई गई. इस तरह फर्जी पहचान और डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर करीब 3.20 रुपए करोड़ की साइबर ठगी की गई. एसटीएफ ने साइबर क्राइम पुलिस टीम को तकनीकी विश्लेषण और मैनुअल इनपुट के आधार पर आरोपियों की तलाश के निर्देश दिए थे. पुलिस टीम ने लगातार जानकारी जुटाते हुए आरोपी की पहचान और लोकेशन का पता लगाया.

महत्वपूर्ण इनपुट मिलने के बाद साइबर पुलिस टीम कोलकाता पहुंची. जिसके बाद चन्द्र कांत मिश्रा को गिरफ्तार किया. एसटीएफ ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड और एक HP लैपटॉप बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी के लैपटॉप की प्रारंभिक जांच में अलग-अलग कंपनियों और संस्थाओं से जुड़े एडिटेबल दस्तावेज, बैंक लोन आवेदन, कई व्यक्तियों के आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रतियां समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं. बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है. पुलिस आरोपी से ठगी में उसकी भूमिका, रकम के लेन-देन और उसके अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ कर रही है.

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया इस मामले में पहले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है. अब गिरफ्तार चन्द्र कांत मिश्रा से पूछताछ के आधार पर साइबर ठगी में शामिल अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों और साइबर अपराध नेटवर्क के संबंध में जांच जारी है. जांच के आधार पर अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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