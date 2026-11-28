कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी: ऑटो चालक हत्याकांड का आरोपी अरेस्ट
आरोपी लूट के ऑटो को छिपाने की फिराक में घूम रहा है. इसी दौरान चकेरी इलाके से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 3:16 PM IST
कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में ऑटो चालक की हत्या कर उसका ऑटो लूटने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी लूट के ऑटो को छिपाने की फिराक में घूम रहा है. इसी दौरान चकेरी इलाके में पुलिस ने उसे घेर लिया.
एडीसीपी ईस्ट शिवा सिंह के मुताबिक, 12 नवंबर 2026 को चकेरी के एचएएल परिसर के पास ऑटो चालक बृजनंदन यादव का शव मिला था, परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. पुलिस और सर्विलांस की टीमों ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले. कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया. इसी दौरान मिले एक फुटेज और सुरागों के आधार पर आरोपी की पहचान साढ़ थाना क्षेत्र के कोरथा गांव निवासी 25 वर्षीय राज पुत्र श्रीराम पासवान के रूप में हुई. पुलिस को सूचना मिली कि वह हत्या के बाद लूटा गया ऑटो ठिकाने लगाने के लिए क्षेत्र में आ रहा है, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी की.
पुलिस को भनक लगी तो वह ऑटो लेकर कोरथा होते हुए अपनी पत्नी को लेने ससुराल कमालपुर जा रहा था, तभी मुठभेड़ हो गई. फिलहाल घायल आरोपी का इलाज जारी है और पुलिस आगे की पूछताछ व कार्रवाई में जुटी है.
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