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कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी: ऑटो चालक हत्याकांड का आरोपी अरेस्ट

कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में ऑटो चालक का हत्यारोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में ऑटो चालक की हत्या कर उसका ऑटो लूटने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी लूट के ऑटो को छिपाने की फिराक में घूम रहा है. इसी दौरान चकेरी इलाके में पुलिस ने उसे घेर लिया.

एडीसीपी ईस्ट शिवा सिंह के मुताबिक, 12 नवंबर 2026 को चकेरी के एचएएल परिसर के पास ऑटो चालक बृजनंदन यादव का शव मिला था, परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. पुलिस और सर्विलांस की टीमों ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले. कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया. इसी दौरान मिले एक फुटेज और सुरागों के आधार पर आरोपी की पहचान साढ़ थाना क्षेत्र के कोरथा गांव निवासी 25 वर्षीय राज पुत्र श्रीराम पासवान के रूप में हुई. पुलिस को सूचना मिली कि वह हत्या के बाद लूटा गया ऑटो ठिकाने लगाने के लिए क्षेत्र में आ रहा है, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी की.