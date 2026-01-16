ETV Bharat / state

मर्डर केस में उम्रकैद: युवक को घर बुला मार डाला और पेट्रोल डाल लगाई आग, अधजले शव को मृत पशुओं के कंकाल के नीचे छुपाया

हत्या के आरोपी को ठहराया दोषी ( ETV Bharat alwar )

अलवर: एडीजे कोर्ट ने हत्या के चार साल पुराने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. एडीजे कोर्ट संख्या-3 की पीठासीन अधिकारी ज्योति सोनी ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई एवं 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया. विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि परिवादी सीताराम ने 13 अप्रैल 2022 को सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी कि उनके लक्ष्मणगढ़ निवासी साले का लड़का दीपक करीब 10 वर्षों से परिवादी के पास रहकर पढ़ रहा था. दीपक 12 अप्रैल से घर से लापता था. परिवादी की शिकायत पर पुलिस ने संदिग्ध परमजीत को हिरासत में लिया. अनुसंधान के दौरान पुलिस को पता चला कि दीपक व परमजीत में किसी बात पर रंजिश थी. इसी रंजिश में परमजीत ने दीपक को 12 अप्रैल 2022 को अपने घर बुलाया और डंडे से मार कर हत्या कर दी. सबूत मिटाने के लिए परमजीत ने दीपक को बोरी में भरा और बाइक पर बांधकर पहाड़ की तलहटी में पटक दिया. पढ़ें:25 हजार रुपए के लिए पड़ोसी किराएदार की हत्या, अभियुक्त को उम्रकैद