मर्डर केस में उम्रकैद: युवक को घर बुला मार डाला और पेट्रोल डाल लगाई आग, अधजले शव को मृत पशुओं के कंकाल के नीचे छुपाया
अनुसंधान में पता चला कि आरोपी और मृतक के बीच एक महिला को लेकर रंजिश थी.
Published : January 16, 2026 at 3:49 PM IST
अलवर: एडीजे कोर्ट ने हत्या के चार साल पुराने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. एडीजे कोर्ट संख्या-3 की पीठासीन अधिकारी ज्योति सोनी ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई एवं 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया.
विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि परिवादी सीताराम ने 13 अप्रैल 2022 को सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी कि उनके लक्ष्मणगढ़ निवासी साले का लड़का दीपक करीब 10 वर्षों से परिवादी के पास रहकर पढ़ रहा था. दीपक 12 अप्रैल से घर से लापता था. परिवादी की शिकायत पर पुलिस ने संदिग्ध परमजीत को हिरासत में लिया. अनुसंधान के दौरान पुलिस को पता चला कि दीपक व परमजीत में किसी बात पर रंजिश थी. इसी रंजिश में परमजीत ने दीपक को 12 अप्रैल 2022 को अपने घर बुलाया और डंडे से मार कर हत्या कर दी. सबूत मिटाने के लिए परमजीत ने दीपक को बोरी में भरा और बाइक पर बांधकर पहाड़ की तलहटी में पटक दिया.
विशिष्ट लोक अभियोजक यादव ने बताया, परमजीत ने दीपक के शव पर पेट्रोल डाल आग लगा दी. अधजले शव को मोटरसाइकिल से बांध कर पहाड़ के पास ले गया और मृत पशुओं के कंकाल से दीपक का शव ढक दिया. थाना पुलिस ने मौके से शव के टुकड़े बरामद किए. पुलिस ने गहन अनुसंधान व एफएसएल जांच के बाद साक्ष्य जुटाए व आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. यादव ने बताया, अभियोजन पक्ष ने 27 गवाह व 77 दस्तावेज पेश किए. दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ज्योति सोनी ने आरोपी परमजीत को दीपक की हत्या व हत्या के सबूत मिटाने का दोषी माना और उम्रकैद और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा दी. यादव ने बताया कि अनुसंधान में पता चला कि दोनों पक्षों के बीच एक महिला को लेकर रंजिश थी.
