ETV Bharat / state

रामपुर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा, 75 फर्जी बैंक खाते खोले, 50 लाख से ज्यादा की रकम निकाली

पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. भोले-भाले लोगों के दस्तावेज हासिल कर उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले जाते थे और फिर उन खातों में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर कराकर एटीएम के जरिए निकाल ली जाती थी. पुलिस ने मामले में बरेली के रहने वाले वीरेंद्र नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस की जांच में अब तक 75 से अधिक फर्जी बैंक खातों का पता चला है, जिनमें 50 लाख रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी की रकम आने की बात सामने आई है. सीओ सिटी आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया, रामपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी साइबर क्राइम के मार्गदर्शन में साइबर थाना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

आरोपी ने 75 बैंक खाते खुलवाए थे. (Video Credit; ETV Bharat) थाना साइबर क्राइम रामपुर में फर्जी बैंक खाते खुलवाकर उनमें साइबर अपराध की रकम मंगवाने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में शुरुआती कार्रवाई के दौरान चार लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. इसके बाद विवेचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 2 नवंबर को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान वीरेंद्र पुत्र छत्रपाल, निवासी ग्राम टांडा मीरनगर, थाना बहेड़ी, जनपद बरेली के रूप में हुई है.