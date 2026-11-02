रामपुर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा, 75 फर्जी बैंक खाते खोले, 50 लाख से ज्यादा की रकम निकाली
मामले में शुरुआती कार्रवाई के दौरान चार लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. सोमवार को एक और आरोपी पकड़ा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:17 PM IST
रामपुर : साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. भोले-भाले लोगों के दस्तावेज हासिल कर उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले जाते थे और फिर उन खातों में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर कराकर एटीएम के जरिए निकाल ली जाती थी. पुलिस ने मामले में बरेली के रहने वाले वीरेंद्र नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
पुलिस की जांच में अब तक 75 से अधिक फर्जी बैंक खातों का पता चला है, जिनमें 50 लाख रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी की रकम आने की बात सामने आई है. सीओ सिटी आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया, रामपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी साइबर क्राइम के मार्गदर्शन में साइबर थाना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.
थाना साइबर क्राइम रामपुर में फर्जी बैंक खाते खुलवाकर उनमें साइबर अपराध की रकम मंगवाने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में शुरुआती कार्रवाई के दौरान चार लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. इसके बाद विवेचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 2 नवंबर को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान वीरेंद्र पुत्र छत्रपाल, निवासी ग्राम टांडा मीरनगर, थाना बहेड़ी, जनपद बरेली के रूप में हुई है.
सीओ सिटी आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया, आरोपी वीरेंद्र मुख्य आरोपी अजय के साथ मिलकर लोगों से उनके जरूरी दस्तावेज हासिल करता था और उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाता था. इन खातों में साइबर ठगी से हासिल की गई रकम ट्रांसफर कराई जाती थी और फिर एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल लिए जाते थे.
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी द्वारा NSDL पेमेंट्स बैंक की फर्जी एजेंट और BC ID का इस्तेमाल कर करीब 75 से अधिक बैंक खाते खुलवाए गए. इन खातों में 50 लाख रुपये से अधिक की साइबर अपराध से संबंधित धनराशि मंगवाए जाने की पुष्टि हुई है.
सीओ सिटी आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार वीरेंद्र बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट है. हालांकि, उसकी भूमिका और अन्य पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस इस साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका खंगाल रही है.
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