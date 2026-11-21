संभल में सात लाख की साइबर ठगी का आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार
आरोपी ने वर्ष 2024 में नखासा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति का मोबाइल हैक कर उसके बैंक खाते से निकाले थे सात लाख रुपये.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:54 PM IST
संभल: जनपद पुलिस को साइबर ठगी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. मोबाइल हैक कर सात लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
संभल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के अनुसार, वर्ष 2024 में आरोपी ने नखासा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति का मोबाइल हैक कर उसके बैंक खाते से सात लाख रुपये निकाल लिए थे. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. जांच के दौरान साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपी पंकज कुमार को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित के खाते से निकाली गई सात लाख रुपये की रकम आरोपी के बैंक खाते में पहुंची थी. आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जबकि वर्तमान में कोलकाता में रह रहा था. पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.
एसपी ने बताया कि साइबर क्राइम की अधिकांश घटनाएं मोबाइल फोन के माध्यम से हो रही हैं. साइबर ठगी करने वाले लोग भोले-भाले और निर्दोष लोगों को अपनी बातों में उलझाकर ओटीपी मांगने के बहाने उनका फोन हैक कर लेते हैं और उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.
ये भी पढ़ें: ठगों के 'डिजिटल अरेस्ट' पर भारी पड़ी SBI और पुलिस की सूझबूझ, ऐसे बचे रिटायर्ड अफसर के 76.60 लाख रुपए