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संभल में सात लाख की साइबर ठगी का आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार

साइबर ठगी का आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: जनपद पुलिस को साइबर ठगी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. मोबाइल हैक कर सात लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

संभल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के अनुसार, वर्ष 2024 में आरोपी ने नखासा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति का मोबाइल हैक कर उसके बैंक खाते से सात लाख रुपये निकाल लिए थे. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. जांच के दौरान साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपी पंकज कुमार को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है.