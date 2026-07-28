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14 साल पहले विधानसभा में बम की धमकी, सबूतों के अभाव में आरोपी दोषमुक्त

जयपुर: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-10, महानगर प्रथम ने 14 साल पहले विधानसभा में बम की धमकी देने के आरोपी मनोज कुमार चतुर्वेदी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपी के खिलाफ लगाए आरोप साबित करने में विफल रहा है. अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि कॉल करने में उपयोग किया गया फोन आरोपी का है और किसी अन्य व्यक्ति की सिम का उपयोग उसने किया हो. अभियोजन ने ऐसा भी कोई सबूत पेश नहीं किया है, जिसमें आरोपी की कॉल रिकार्डिंग व एफएसएल जांच हुई हो. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी चतुर्वेदी को दोषमुक्त कर दिया.

आरोपी मनोज कुमार चतुर्वेदी के अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने कोर्ट को बताया कि उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है. उसने बम की धमकी नहीं दी थी. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य गलत हैं. बोहरा ने आरोपी चतुर्वेदी को दोषमुक्त किए जाने की अपील की.

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