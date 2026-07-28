14 साल पहले विधानसभा में बम की धमकी, सबूतों के अभाव में आरोपी दोषमुक्त
जयपुर की कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपी के खिलाफ लगाए आरोप साबित करने में विफल रहा है.
Published : July 28, 2026 at 8:52 PM IST
जयपुर: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-10, महानगर प्रथम ने 14 साल पहले विधानसभा में बम की धमकी देने के आरोपी मनोज कुमार चतुर्वेदी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपी के खिलाफ लगाए आरोप साबित करने में विफल रहा है. अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि कॉल करने में उपयोग किया गया फोन आरोपी का है और किसी अन्य व्यक्ति की सिम का उपयोग उसने किया हो. अभियोजन ने ऐसा भी कोई सबूत पेश नहीं किया है, जिसमें आरोपी की कॉल रिकार्डिंग व एफएसएल जांच हुई हो. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी चतुर्वेदी को दोषमुक्त कर दिया.
आरोपी मनोज कुमार चतुर्वेदी के अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने कोर्ट को बताया कि उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है. उसने बम की धमकी नहीं दी थी. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य गलत हैं. बोहरा ने आरोपी चतुर्वेदी को दोषमुक्त किए जाने की अपील की.
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यह था मामला: प्रकरण के अनुसार 24 जुलाई 2012 को सुबह 10.43 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक मोबाइल से विधानसभा में बम लगाने की सूचना दी गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और एटीएस सहित अन्य ने विधानसभा परिसर की तलाशी ली, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला. जांच में मोबाइल नंबर की कड़ी आरोपी मनोज कुमार चतुर्वेदी तक पहुंचने पर पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 182, 505, 506, 507, 201 और आईटी की धाराओं 66-ए एवं 66-सी के तहत चालान पेश किया. दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करार दे दिया.
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