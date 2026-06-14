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विदेशी ट्रिप, लग्जरी शौक और साइबर ठगी, 49 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा

बरेली: साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग के जरिए मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी के खातों में पिछले 6 महीनो में करीब 1.20 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था.



पुलिस के अनुसार आरोपी बेहद लग्जरी जीवनशैली का शौकीन है और हर महीने करीब एक लाख रुपये खर्च करता था. वह अपनी पहचान और लोकेशन छिपाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग पते का इस्तेमाल करता था. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में डिग्री हासिल कर चुका आरोपी विदेशी मोटिवेशनल लेखकों की किताबें पढ़ता था और कई देशों की यात्राएं भी कर चुका है. महिलाओं पर खुलकर पैसा खर्च करना उसकी आदतों में शामिल था। पुलिस ने आरोपी को देहरादून के सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया है.



पुलिस के मुताबिक रॉयल पार्क डेंटल कॉलेज क्षेत्र निवासी आलोक दुबे ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उन्हें फोन के माध्यम से शेयर बाजार में एल्गो ट्रेडिंग कर भारी लाभ कमाने का प्रस्ताव दिया गया. इसके बाद व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर कथित ट्रेडिंग एप डाउनलोड कराया गया और निवेश के लिए प्रेरित किया गया.



शिकायतकर्ता ने जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच करीब 20 अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 49.43 लाख रुपये जमा कर दिए. बाद में उनसे मुनाफा जारी करने के नाम पर 15 प्रतिशत कमीशन और 18 प्रतिशत जीएसटी की अतिरिक्त मांग भी की गई. जब उन्होंने अपनी जमा राशि वापस लेने की कोशिश की तो ऑडिट, तकनीकी अपडेट और अन्य प्रक्रियाओं का हवाला देकर भुगतान टाल दिया गया.



मामले की जांच शुरू होने पर साइबर क्राइम टीम ने बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया. जांच के दौरान पुलिस ने ठगी की रकम में से करीब 31 लाख रुपये होल्ड करा दिए. तकनीकी जांच के आधार पर मुख्य आरोपी सचिन कुमार की पहचान हुई और उसे देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया.



पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने निवेशकों को फंसाने के लिए फर्जी ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट तैयार कर रखी थीं. इन प्लेटफॉर्मों के जरिए लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया जाता था. प्राप्त धनराशि को विभिन्न ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में बदला जाता था और बाद में डिजिटल वॉलेट में यूएसडीटी के रूप में रखा जाता था. इसके बाद हवाला नेटवर्क के जरिए रकम को नकदी में परिवर्तित कर लिया जाता था.



जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बैंक खातों से जुड़े आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में पता बदलवाकर उनका उपयोग करता था ताकि जांच एजेंसियों को उसकी वास्तविक पहचान और लोकेशन तक पहुंचने में कठिनाई हो. पुलिस को उसके खिलाफ तेलंगाना और कर्नाटक में भी साइबर ठगी से संबंधित शिकायतों की जानकारी मिली है.



गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आठ डेबिट कार्ड, आठ चेकबुक, लैपटॉप, मोबाइल फोन, जियो राउटर, बैंक पासबुक, मोहरें और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. मामले में पहले से दर्ज धाराओं के अलावा अन्य प्रासंगिक धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है.



इस कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना टीम ने अंजाम दिया. अभियान में प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पांडेय, उपनिरीक्षक गुरमीत तोमर, सौरव तोमर, कपिल राघव सहित साइबर सेल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल रहे.



एसपी क्राइम मनीष चंद्र सोनकर ने बताया कि आरोपी सचिन कुमार फर्जी ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट के माध्यम से लोगों को निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी कर रहा था. बरेली निवासी आलोक दुबे की शिकायत के बाद साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और बैंकिंग ट्रेल के आधार पर आरोपी को ट्रैक कर देहरादून से गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी लग्जरी जीवनशैली का शौकीन है और उसके खिलाफ दक्षिण भारत के राज्यों से भी साइबर ठगी की दो शिकायतों की जानकारी मिली है.



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