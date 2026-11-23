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11 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड महाराष्ट्र से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम

आरोपी पर दिल्ली पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 11 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन ठगी के मामले में एक साल से फरार चल रहे शातिर ठग मुकेश एल. बेलानी को महाराष्ट्र के खोपोली से गिरफ्तार कर लिया है. गुजरात के वडोदरा निवासी आरोपी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और अदालत ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर रखा था.

डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव यादव ने बताया, दिल्ली के एक कारोबारी ऋषि पाल बंसल ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि मई 2024 में कुछ आरोपियों ने उन्हें उत्तराखंड के रुड़की स्थित खटाखेड़ी गांव में 20 बीघा जमीन खरीदने और उसे तुरंत अच्छे मुनाफे पर आगे बेचने का लालच दिया था. आरोपियों ने कारोबारी का भरोसा जीतकर 11 करोड़ 10 लाख 20 हजार रुपये (₹11,10,20,000) का सौदा तय किया और नकद व बैंक खातों के जरिए पूरी रकम ऐंठ ली. बाद में पता चला कि जमीन विवादित थी और जो जमीन दिखाई गई थी, वह असल में बेची ही नहीं जा रही थी. रकम वापस मांगने पर आरोपी फरार हो गए. इस संबंध में मई 2025 में सुभाष प्लेस थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.