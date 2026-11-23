11 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड महाराष्ट्र से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम
बताया गया कि आरोपी खोपोली (महाराष्ट्र) में अपने परिवार से दूर अकेले ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा था. फिलहाल उसे दिल्ली लाया जा रहा है.
Published : November 23, 2026 at 3:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 11 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन ठगी के मामले में एक साल से फरार चल रहे शातिर ठग मुकेश एल. बेलानी को महाराष्ट्र के खोपोली से गिरफ्तार कर लिया है. गुजरात के वडोदरा निवासी आरोपी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और अदालत ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर रखा था.
डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव यादव ने बताया, दिल्ली के एक कारोबारी ऋषि पाल बंसल ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि मई 2024 में कुछ आरोपियों ने उन्हें उत्तराखंड के रुड़की स्थित खटाखेड़ी गांव में 20 बीघा जमीन खरीदने और उसे तुरंत अच्छे मुनाफे पर आगे बेचने का लालच दिया था. आरोपियों ने कारोबारी का भरोसा जीतकर 11 करोड़ 10 लाख 20 हजार रुपये (₹11,10,20,000) का सौदा तय किया और नकद व बैंक खातों के जरिए पूरी रकम ऐंठ ली. बाद में पता चला कि जमीन विवादित थी और जो जमीन दिखाई गई थी, वह असल में बेची ही नहीं जा रही थी. रकम वापस मांगने पर आरोपी फरार हो गए. इस संबंध में मई 2025 में सुभाष प्लेस थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
क्राइम ब्रांच की एआरएससी टीम के एसीपी विवेकानंद पाठक की देखरेख में एक टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की. मुकेश वडोदरा स्थित अपना घर छोड़कर फरार हो गया था. वह पुलिस को चकमा देने के लिए दूसरे के नाम के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था और परिवार से भी सीधे संपर्क में नहीं था. लगभग एक महीने की कड़ी मशक्कत और तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस ने उसे मुंबई-पुणे हाईवे पर स्थित खोपोली (महाराष्ट्र) से दबोच लिया, जहां वह अपने परिवार से दूर अकेले ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा था. खालापुर कोर्ट से तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे दिल्ली लाया जा रहा है.
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ठगी का तरीका और आपराधिक इतिहास
9वीं कक्षा तक पढ़ा 44 वर्षीय मुकेश इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है. वह अमीर कारोबारियों को कम समय में मोटे मुनाफे का झांसा देकर जमीन में निवेश कराता था और पैसे मिलते ही गायब हो जाता था. जांच में सामने आया है कि मुकेश एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ठगी और नकली नोट रखने के चार अन्य मामले पहले से दर्ज हैं.
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