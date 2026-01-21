ETV Bharat / state

दहेज हत्या के 5 साल पुराने मामले में आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने हत्या से पहले उनकी पुत्री से मारपीट भी की, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान आए.

एडीजे कोर्ट संख्या 2
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 7:45 PM IST

अलवर: एडीजे कोर्ट संख्या-2 ने दहेज हत्या के पांच साल पुराने प्रकरण में बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में आरोपी पति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी पत्नी के गहने निकाल कर हत्या की. परिवार व अन्य लोगों को गुमराह करने के​ लिए घटना को लूटपाट का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आरोपी के मोबाइल की लोकेशन ट्रैस कर मामले का खुलासा किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक महेश कुमार ने बताया कि दिसम्बर 2021 में जिले के उद्योग नगर थाने में मृतका के परिजनों ने मामला दर्ज कराया कि उनकी बेटी बस्सा की शादी बंजीरका निवासी शाकीर के साथ हुई थी. परिजनों ने बताया कि शादी में उन्होंने अपनी हैसियत अनुसार रकम खर्च की, लेकिन आरोपी शाकीर आए दिन बेटी बस्सा से बाइक व राशि की मांग करता था. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उनकी पुत्री बस्सा की हत्या कर दी. दर्ज मामले में परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी शाकीर परिवार व अन्य लोगों को गुमराह करने के लिए उनकी बेटी की हत्या से पहले शरीर से सोने के गहने उतारे और अगले दिन सुबह परिवारजनों व अन्य लोगों के सामने घर में लूटपाट होने का हल्ला मचा दिया.

परिजनों ने बताया कि आरोपी शाकीर ने उन्हें बेटी बस्सा की हत्या की सूचना भी नहीं दी और उनकी पुत्री की हत्या का पता गांव के एक व्यक्ति की ओर से मोबाइल पर सूचना देने पर चला. इसके बाद वे बंजीरका गांव पहुंचे और पुत्री के शव पर चोट के निशान देखे. मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि शाकीर ने हत्या से पहले उनकी पुत्री से मारपीट भी की, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान आए. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज अनुसंधान शुरू किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक महेश कुमार ने बताया कि आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले में अनुसंधान किया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने न्यायालय एडीजे कोर्ट संख्या-2 में आरोपी पति शाकीर के खिलाफ चालान पेश किया. न्यायालय में पीड़ित पक्ष की ओर से 23 गवाह और 31 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी शाकीर को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

