दहेज हत्या के 5 साल पुराने मामले में आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

एडीजे कोर्ट संख्या 2 ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: एडीजे कोर्ट संख्या-2 ने दहेज हत्या के पांच साल पुराने प्रकरण में बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में आरोपी पति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी पत्नी के गहने निकाल कर हत्या की. परिवार व अन्य लोगों को गुमराह करने के​ लिए घटना को लूटपाट का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आरोपी के मोबाइल की लोकेशन ट्रैस कर मामले का खुलासा किया. विशिष्ट लोक अभियोजक महेश कुमार ने बताया कि दिसम्बर 2021 में जिले के उद्योग नगर थाने में मृतका के परिजनों ने मामला दर्ज कराया कि उनकी बेटी बस्सा की शादी बंजीरका निवासी शाकीर के साथ हुई थी. परिजनों ने बताया कि शादी में उन्होंने अपनी हैसियत अनुसार रकम खर्च की, लेकिन आरोपी शाकीर आए दिन बेटी बस्सा से बाइक व राशि की मांग करता था. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उनकी पुत्री बस्सा की हत्या कर दी. दर्ज मामले में परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी शाकीर परिवार व अन्य लोगों को गुमराह करने के लिए उनकी बेटी की हत्या से पहले शरीर से सोने के गहने उतारे और अगले दिन सुबह परिवारजनों व अन्य लोगों के सामने घर में लूटपाट होने का हल्ला मचा दिया. पढ़ें: नायब तहसीलदार के बेटे को आजीवन कारावास, दहेज हत्या के मामले में अदालत का ऐतिहासिक फैसला