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फिरोजाबाद में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद, जानिए पूरा मामला

फिरोजाबाद: जनपद में साल 2024 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. करीब दो साल के भीतर आए इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय के रूप में देखा जा रहा है. यह फैसला विशेष पॉक्सो न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश संदीप कुमार सिंह द्वारा सुनाया गया.

लोक अभियोजक कमल सिंह के अनुसार 27 फरवरी 2024 को एक महिला ने थाना रामगढ़ में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ इमरान पुत्र शाबुद्दीन निवासी मदीना कॉलोनी, थाना रामगढ़ ने जबरन दुष्कर्म किया है. इस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया.

मामले की विवेचना निरीक्षक अपराध रामप्रवेश यादव को सौंपी गई. पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया साथ ही गवाहों, पीड़िता के बयान दर्ज किए और 18 दिन में दाखिल हुई चार्जशीट दाखिल की.

पुलिस के मीडिया सेल की तरफ से साझा की गयी जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में मामले की तेजी से जांच की गई. एसओजी और सर्विलांस टीमों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस ने महज 18 दिनों के भीतर साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट दाखिल कर दी, जो इस केस में अहम साबित हुई.