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फिरोजाबाद में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद, जानिए पूरा मामला

उत्तर प्रदेश सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई.

फिरोजाबाद कोर्ट
फिरोजाबाद कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 1:11 PM IST

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फिरोजाबाद: जनपद में साल 2024 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. करीब दो साल के भीतर आए इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय के रूप में देखा जा रहा है. यह फैसला विशेष पॉक्सो न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश संदीप कुमार सिंह द्वारा सुनाया गया.

लोक अभियोजक कमल सिंह के अनुसार 27 फरवरी 2024 को एक महिला ने थाना रामगढ़ में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ इमरान पुत्र शाबुद्दीन निवासी मदीना कॉलोनी, थाना रामगढ़ ने जबरन दुष्कर्म किया है. इस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया.

मामले की विवेचना निरीक्षक अपराध रामप्रवेश यादव को सौंपी गई. पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया साथ ही गवाहों, पीड़िता के बयान दर्ज किए और 18 दिन में दाखिल हुई चार्जशीट दाखिल की.

पुलिस के मीडिया सेल की तरफ से साझा की गयी जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में मामले की तेजी से जांच की गई. एसओजी और सर्विलांस टीमों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस ने महज 18 दिनों के भीतर साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट दाखिल कर दी, जो इस केस में अहम साबित हुई.


उत्तर प्रदेश सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई. अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रामगढ़ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी इमरान को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. इस मामले में सजा दिलाने में थाना प्रभारी रामगढ़, विवेचक निरीक्षक रामप्रवेश यादव, अभियोजक कमल सिंह, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरवीकार हेड कांस्टेबल सुनील कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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