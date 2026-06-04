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फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर पाई सरकारी नौकरी, 1 शिक्षक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी

जांच रिपोर्ट आने के बाद बने सिंह की दिव्यांगता मात्र 6 प्रतिशत व योगेश कुमार की दिव्यांगता शून्य प्रतिशत पाई गई.

आरोपी बने सिंह
आरोपी बने सिंह (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 2:42 PM IST

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झालावाड़ : जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-द्वितीय परीक्षा में चयनित शिक्षक बने सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले में एक अन्य शिक्षक योगेश कुमार की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है.

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पुलिस और एसओजी को मिली गोपनीय शिकायतों के आधार पर शिक्षकों की जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान कोटा मेडिकल कॉलेज के विशेष मेडिकल बोर्ड से दोनों शिक्षकों की दोबारा मेडिकल जांच कराई गई. बाद में जांच रिपोर्ट आने के बाद बने सिंह की दिव्यांगता मात्र 6 प्रतिशत व योगेश कुमार की दिव्यांगता शून्य प्रतिशत पाई गई. एसपी ने बताया कि दोनों शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में दिव्यांग कोटे से आवेदन किया था. दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना आवश्यक है. ऐसे में पुलिस ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें. SOG Action : फर्जी डिग्री और दिव्यांग प्रमाणपत्र से नौकरी हथियाने वाले गिरफ्तार

योगेश कुमार की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है.
योगेश कुमार की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है. (ETV Bharat Jhalawar)

अनुसंधान के दौरान चिकित्सा विभाग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और नियुक्ति के समय प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया. प्राप्त रिकॉर्ड के विश्लेषण के बाद आरोपों की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई. एसपी ने बताया कि फिलहाल आरोपी शिक्षक बने सिंह को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां न्यायालय ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है. वहीं, दूसरे आरोपी योगेश कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है. इस तरह के फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं. आरोपी बने सिंह वर्तमान में राजकीय मॉडल स्कूल बकानी में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है, जबकि फरार आरोपी योगेश कुमार भवानीमंडी क्षेत्र के एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्त है.

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ACCUSED GOT GOVT TEACHER JOB
JOB BY FAKE DISABILITY CERTIFICATE
फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी
FRAUD TEACHERS ARRESTED

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