ETV Bharat / state

फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर पाई सरकारी नौकरी, 1 शिक्षक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी

झालावाड़ : जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-द्वितीय परीक्षा में चयनित शिक्षक बने सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले में एक अन्य शिक्षक योगेश कुमार की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है.

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पुलिस और एसओजी को मिली गोपनीय शिकायतों के आधार पर शिक्षकों की जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान कोटा मेडिकल कॉलेज के विशेष मेडिकल बोर्ड से दोनों शिक्षकों की दोबारा मेडिकल जांच कराई गई. बाद में जांच रिपोर्ट आने के बाद बने सिंह की दिव्यांगता मात्र 6 प्रतिशत व योगेश कुमार की दिव्यांगता शून्य प्रतिशत पाई गई. एसपी ने बताया कि दोनों शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में दिव्यांग कोटे से आवेदन किया था. दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना आवश्यक है. ऐसे में पुलिस ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.