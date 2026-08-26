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50 करोड़ की जमीन हड़पने का मामला; आरोपी को कोर्ट से मिली राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 8:23 PM IST

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वाराणसी : 50 करोड़ से अधिक मूल्य की जमीन को कथित रूप से हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. अपर जिला जज (षष्ठम) आलोक कुमार की अदालत ने आरोपित वरुणापति उपाध्याय को अग्रिम जमानत पर अवमुक्त करने के आदेश दिये. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा.

अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोप मात्र से अपराध सिद्ध नहीं हो जाता. उन्होंने बताया कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपित के खिलाफ किसी भी प्रकार की भूमि या दस्तावेज को अपने नाम करवाने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है. अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली. इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम भी मीडिया की सुर्खियों में रहा था.


अभियोजन के अनुसार, शिकायतकर्ता प्रमिला मिश्रा ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसके पति की उम्र करीब 65 वर्ष है और वह लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित होकर नियमित डायलिसिस करा रहे थे. इसी दौरान उनकी बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ लोगों ने कथित रूप से उनकी संपत्ति एवं आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने की योजना बनाई.

उनका आरोप है कि इस योजना के तहत आरोपित वरुणापति उपाध्याय समेत करीब 10 आरोपियों ने आपस में मिली भगत करके उसके पति को ले जाकर 07 अप्रैल 2026 को लगभग 70 बिस्वा भूमि, जिसमें व्यवसायिक उपयोग की भूमि को अपने पक्ष में बैनामा करवा लिया. जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है.

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